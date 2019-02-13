النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أنت تسأل و"النيابة" تجيب.. احذر أن تكون فريسة بمواقع التواصل: ديات وعملات!

ملتقى دُشن بتوجيه النائب العام لتوعية المجتمع وبحضور نخبة من المختصين والمؤثرين

دشنت النيابة العامة ملتقى "اسأل النيابة" بتوجيهات من النائب العام، وبمتابعة من وكيل النيابة العامة؛ بهدف إيصال الرسائل التوعوية للمجتمع حول ما قد يضرهم قانونياً وينفعهم، وشارك في الملتقى أعضاء النيابة العامة منهم الدكتور ماجد الدسيماني من إدارة الاتصال المؤسسي، والدكتور مهند المجلد من المكتب الفني، وأحمد المقحم المختص في الجرائم الاقتصادية، والمهندس سامي العصيمي مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وعدد من الإعلاميين والمؤثرين في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور ماجد الدسيماني من إدارة الاتصال المؤسسي، أن النيابة العامة ماضية في تفعيل التواصل مع المجتمع تماشياً مع الشفافية التي دشنتها رؤية 2030.

وسلط الملتقى الضوء حول التحذير من الوقوع فريسة سهلة لمحتالي مواقع التواصل، خصوصاً من يجمعون الأموال سواء باستعطاف الجمهور أو وهم المكاسب الخيالية.

وناقش المشاركون في الفعالية، أهمية الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتبيان الأخطاء التي يقع فيها مستخدمو هذه الأنواع من وسائل التواصل، إما بحسن نية وإما عن سابق قصد، ودور المؤثرين في تلك الوسائل في حمل الرسائل التوعوية للنيابة العامة لتصل إلى الجماهير العريضة.

وأوصى الحضور على أهمية تسلح الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة أنظمة والتعليمات ومواكبة الأحداث لكي لا تنطلي عليه الحيل من قبل ضعاف النفوس ويقع في الأخطاء ويتعرض للعقوبات بسبب تسويقه لأشياء مخالفة مثل الإعلان عن جمع الديات غير المنظم، وكذلك سداد المديونيات (سداد القروض المبكر) المخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل، وكذلك الإعلان عن المحتاجين دون التحقق من حقيقة وضعهم، والعملات الافتراضية كونها لم يتم اعتماد التعامل بها في المملكة، فكل هذه الأشياء يلزم التحقق عن مدى نظاميتها قبل الإعلان لها؛ لكونه يعد مخالفة للأنظمة ويعاقب فاعلها، لذلك لا بد من معرفة مع من تتعاطف وتتعامل قبل النشر، لتفادي الوقوع في الأعمال المحظورة.

وحذر الملتقى من استلام الأموال عن طريق "الكاش"، مع حماية أنفسهم بـ"العقود"، حتى إذا تم سؤالهم من أين لكم هذا؟ تكون الإجابة مدعومة بالوثائق والأدلة؛ تجنباً للوقوع في حرج ومساءلة قانونية قد تكون عواقبها وخيمة على من ينشر الأعمال المخالفة قانوناً.

النيابة العامة ملتقى اسأل النيابة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أنت تسأل و"النيابة" تجيب.. احذر أن تكون فريسة بمواقع التواصل: ديات وعملات!
سبق

دشنت النيابة العامة ملتقى "اسأل النيابة" بتوجيهات من النائب العام، وبمتابعة من وكيل النيابة العامة؛ بهدف إيصال الرسائل التوعوية للمجتمع حول ما قد يضرهم قانونياً وينفعهم، وشارك في الملتقى أعضاء النيابة العامة منهم الدكتور ماجد الدسيماني من إدارة الاتصال المؤسسي، والدكتور مهند المجلد من المكتب الفني، وأحمد المقحم المختص في الجرائم الاقتصادية، والمهندس سامي العصيمي مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وعدد من الإعلاميين والمؤثرين في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور ماجد الدسيماني من إدارة الاتصال المؤسسي، أن النيابة العامة ماضية في تفعيل التواصل مع المجتمع تماشياً مع الشفافية التي دشنتها رؤية 2030.

وسلط الملتقى الضوء حول التحذير من الوقوع فريسة سهلة لمحتالي مواقع التواصل، خصوصاً من يجمعون الأموال سواء باستعطاف الجمهور أو وهم المكاسب الخيالية.

وناقش المشاركون في الفعالية، أهمية الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتبيان الأخطاء التي يقع فيها مستخدمو هذه الأنواع من وسائل التواصل، إما بحسن نية وإما عن سابق قصد، ودور المؤثرين في تلك الوسائل في حمل الرسائل التوعوية للنيابة العامة لتصل إلى الجماهير العريضة.

وأوصى الحضور على أهمية تسلح الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة أنظمة والتعليمات ومواكبة الأحداث لكي لا تنطلي عليه الحيل من قبل ضعاف النفوس ويقع في الأخطاء ويتعرض للعقوبات بسبب تسويقه لأشياء مخالفة مثل الإعلان عن جمع الديات غير المنظم، وكذلك سداد المديونيات (سداد القروض المبكر) المخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل، وكذلك الإعلان عن المحتاجين دون التحقق من حقيقة وضعهم، والعملات الافتراضية كونها لم يتم اعتماد التعامل بها في المملكة، فكل هذه الأشياء يلزم التحقق عن مدى نظاميتها قبل الإعلان لها؛ لكونه يعد مخالفة للأنظمة ويعاقب فاعلها، لذلك لا بد من معرفة مع من تتعاطف وتتعامل قبل النشر، لتفادي الوقوع في الأعمال المحظورة.

وحذر الملتقى من استلام الأموال عن طريق "الكاش"، مع حماية أنفسهم بـ"العقود"، حتى إذا تم سؤالهم من أين لكم هذا؟ تكون الإجابة مدعومة بالوثائق والأدلة؛ تجنباً للوقوع في حرج ومساءلة قانونية قد تكون عواقبها وخيمة على من ينشر الأعمال المخالفة قانوناً.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
02:18 PM

أنت تسأل و"النيابة" تجيب.. احذر أن تكون فريسة بمواقع التواصل: ديات وعملات!

ملتقى دُشن بتوجيه النائب العام لتوعية المجتمع وبحضور نخبة من المختصين والمؤثرين

A A A
نافل السبيعي - الرياض
0
681

دشنت النيابة العامة ملتقى "اسأل النيابة" بتوجيهات من النائب العام، وبمتابعة من وكيل النيابة العامة؛ بهدف إيصال الرسائل التوعوية للمجتمع حول ما قد يضرهم قانونياً وينفعهم، وشارك في الملتقى أعضاء النيابة العامة منهم الدكتور ماجد الدسيماني من إدارة الاتصال المؤسسي، والدكتور مهند المجلد من المكتب الفني، وأحمد المقحم المختص في الجرائم الاقتصادية، والمهندس سامي العصيمي مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وعدد من الإعلاميين والمؤثرين في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور ماجد الدسيماني من إدارة الاتصال المؤسسي، أن النيابة العامة ماضية في تفعيل التواصل مع المجتمع تماشياً مع الشفافية التي دشنتها رؤية 2030.

وسلط الملتقى الضوء حول التحذير من الوقوع فريسة سهلة لمحتالي مواقع التواصل، خصوصاً من يجمعون الأموال سواء باستعطاف الجمهور أو وهم المكاسب الخيالية.

وناقش المشاركون في الفعالية، أهمية الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتبيان الأخطاء التي يقع فيها مستخدمو هذه الأنواع من وسائل التواصل، إما بحسن نية وإما عن سابق قصد، ودور المؤثرين في تلك الوسائل في حمل الرسائل التوعوية للنيابة العامة لتصل إلى الجماهير العريضة.

وأوصى الحضور على أهمية تسلح الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة أنظمة والتعليمات ومواكبة الأحداث لكي لا تنطلي عليه الحيل من قبل ضعاف النفوس ويقع في الأخطاء ويتعرض للعقوبات بسبب تسويقه لأشياء مخالفة مثل الإعلان عن جمع الديات غير المنظم، وكذلك سداد المديونيات (سداد القروض المبكر) المخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل، وكذلك الإعلان عن المحتاجين دون التحقق من حقيقة وضعهم، والعملات الافتراضية كونها لم يتم اعتماد التعامل بها في المملكة، فكل هذه الأشياء يلزم التحقق عن مدى نظاميتها قبل الإعلان لها؛ لكونه يعد مخالفة للأنظمة ويعاقب فاعلها، لذلك لا بد من معرفة مع من تتعاطف وتتعامل قبل النشر، لتفادي الوقوع في الأعمال المحظورة.

وحذر الملتقى من استلام الأموال عن طريق "الكاش"، مع حماية أنفسهم بـ"العقود"، حتى إذا تم سؤالهم من أين لكم هذا؟ تكون الإجابة مدعومة بالوثائق والأدلة؛ تجنباً للوقوع في حرج ومساءلة قانونية قد تكون عواقبها وخيمة على من ينشر الأعمال المخالفة قانوناً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,562
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,468
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,221
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,674

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة