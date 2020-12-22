يتيح عديداً من الخدمات لمنسوبيها.. رئاسة الحرمين تطلق "منجز"

يحتوي التطبيق في مرحلته الأولى على 23 خدمة و30 في الثانية والثالثة

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق (منجز)، وهو تطبيق رقمي يساعد منسوبي ومنسوبات الرئاسة على إنجاز أمورهم الإدارية والخدمية والمالية والتشغيلية عبر هواتفهم الذكية.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أن التطبيق يتيح عديداً من الخدمات، ومنها خدمات الإجازات والخدمات المالية وخدمة المعاملات وخدمات الدورات التدريبية وخدمات المعهد وخدمة راصد ولوحة معلوماتي.

كما أنه يمكّن المستفيد من تسجيل الدخول بشكل آمن ومتعدد، ويتيح الحصول على إحصائيات لبيانات الحضور بكل يسر وسهولة، وكذلك على البيانات الوظيفية والمالية، واستعراض الإعلانات الداخلية وتحديث الملف الشخصي.

ويحتوي التطبيق في مرحلته الأولى على 23 خدمة و30 خدمة في المرحلتين الثانية والثالثة، وذلك سعياً من الرئاسة لتسهيل أعمال منسوبيها وتوفير المعلومات الخاصة بهم في أي وقت، وكذلك إمكانية تقديم طلباتهم من خلال التطبيق.

ويمكن الاستفادة من التطبيق وتحميله عن طريق الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gph.gphservices