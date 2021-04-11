متحدث "التعليم الجامعي": الأصل إجراء الاختبارات عن بُعد إلا في بعض الاستثناءات

كشف عن شروط دخول الجامعات لتقديمها

أكد المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري أن الأصل في الاختبارات في التعليم الجامعي أن تقام عن بُعد، ما لم تستثنِ الجامعات ما تراه وفق ما تقره المجالس العلمية واللجان التي تم تشكيلها منذ بداية الجائحة، مع أهمية تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتوزيع الطلبة في أوقات مختلفة، وفق الدليل الإرشادي الذي أصدرته وزارة التعليم للجامعات والكليات.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس كورونا اليوم، إلى أنه يشترط لدخول الجامعات لأداء الاختبارات إبراز تطبيق "توكلنا" وتطبيق "تباعد"، وأخذ قياسات درجات الحرارة، والتأكيد على أهمية المحافظة على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي أثناء اداء الاختبارات، وتجنب المصافحة والتعقيم المستمر؛ حفاظاً على سلامة الجميع، مهيباً بجميع منسوبي الجامعات المبادرة بأخذ اللقاحات لجعل الجامعات منطقة تعليمية آمنة.

وعن إقرار جامعات الاختبارات حضورياً فيما أخرى أقرتها عن بُعْد، أوضح "الأحمري" أن الجامعات مؤسسات مستقلة تتخذ هذه القرارات وفقاً لصلاحيات مُنحت للجان التي تم تشكيلها على مستوي الجامعات والكليات والأقسام الأكاديمية التي تقوم بدراسة الحالة الصحية، والوضع الأمن للبيئة الجامعية لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات.

وشدد على أن الأصل في الاختبارات أن تقام عن بُعد، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي خطر على الطلاب والطالبات فإن اللجان في الجامعات تدرس الخيارات البديلة أو تحول الاختبارات من حضورية إلى عن بُعْد؛ لأن صحة الإنسان أولاً.