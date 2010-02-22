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وفاة الشيخ هادي علوان أحد أعيان عسير

تُوُفي الشيخ هادي بن أحمد علوان، أحد أعيان منطقة عسير، أمس الأحد، وصلي عليه بمقبرة اليمانية بمدينة أبها.

ويقام العزاء بمنزل ابنه "حسين" في حي السامر بأبها، وللتواصل معه عبر جوال 0555755921.

أحرّ التعازي لأسرة الفقيد تغمده الله، بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، والتعزية موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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وفاة الشيخ هادي علوان أحد أعيان عسير
سبق

تُوُفي الشيخ هادي بن أحمد علوان، أحد أعيان منطقة عسير، أمس الأحد، وصلي عليه بمقبرة اليمانية بمدينة أبها.

ويقام العزاء بمنزل ابنه "حسين" في حي السامر بأبها، وللتواصل معه عبر جوال 0555755921.

أحرّ التعازي لأسرة الفقيد تغمده الله، بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، والتعزية موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع، إنا لله وإنا إليه راجعون.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
05:39 PM

وفاة الشيخ هادي علوان أحد أعيان عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تُوُفي الشيخ هادي بن أحمد علوان، أحد أعيان منطقة عسير، أمس الأحد، وصلي عليه بمقبرة اليمانية بمدينة أبها.

ويقام العزاء بمنزل ابنه "حسين" في حي السامر بأبها، وللتواصل معه عبر جوال 0555755921.

أحرّ التعازي لأسرة الفقيد تغمده الله، بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، والتعزية موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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