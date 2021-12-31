عطاءات السعودية.. عبور 11 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان منفذ الوديعة

متوجهةً لعدة محافظات يمنية.. تحوي سلالًا غذائية وحقائب إيوائية وشتوية

عبرت 11 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعدة محافظات يمنية، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر 2021 م تحمل على متنها 850 سلة غذائية و3.938 حقيبة شتوية و 240 حقيبة إيوائية و240 خيمة تزن 129 طنًا و396 كيلوغرامًا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.