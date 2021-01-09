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"الصحة": تسجيل 110 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 174 خلال الـ24 ساعة الماضية

تشمل 5 محافظات.. الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية على الباحة

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة، والأجزاء المجاورة لها.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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تشمل 5 محافظات.. الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية على الباحة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة، والأجزاء المجاورة لها.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
12:56 PM

تشمل 5 محافظات.. الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية على الباحة

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 9 مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,218

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة، والأجزاء المجاورة لها.

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