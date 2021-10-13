النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سبق" حذّرت قبل يومين.. ممر المشاة القاتل يصرع آسيوياً دهساً بالأفلاج

أثناء عبوره الطريق العام.. متبضعاً من أحد المحالّ

لقي مقيم آسوي، قبل قيل، مصرعه دهساً بممر المشاة القاتل بالطريق العام في الأفلاج.

وتشير التفاصيل إلى مصرع مقيم من جنسية باكستانية، قبل قليل، بطريق الأفلاج العام وسط ليلى أثناء عبوره الطريق العام، متبضعاً من أحد المحالّ بالطريق.

وباشرت الجهات ذات الاختصاص الموقع ونقل الجثة لثلاجة الموتى بمستشفى الأفلاج العام.

وكانت "سبق" قد انفردت قبل يومين بمادة تحاكي خطورة الطريق المزمن، والتي تكمن في افتقار طريق دولي يمر وسط المحافظة من بعض الإرشادات والدلائل الأرضية والإشارات الضوئية وعدم تخصيص معبر رسمي للمشاة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
"سبق" حذّرت قبل يومين.. ممر المشاة القاتل يصرع آسيوياً دهساً بالأفلاج
سبق

لقي مقيم آسوي، قبل قيل، مصرعه دهساً بممر المشاة القاتل بالطريق العام في الأفلاج.

وتشير التفاصيل إلى مصرع مقيم من جنسية باكستانية، قبل قليل، بطريق الأفلاج العام وسط ليلى أثناء عبوره الطريق العام، متبضعاً من أحد المحالّ بالطريق.

وباشرت الجهات ذات الاختصاص الموقع ونقل الجثة لثلاجة الموتى بمستشفى الأفلاج العام.

وكانت "سبق" قد انفردت قبل يومين بمادة تحاكي خطورة الطريق المزمن، والتي تكمن في افتقار طريق دولي يمر وسط المحافظة من بعض الإرشادات والدلائل الأرضية والإشارات الضوئية وعدم تخصيص معبر رسمي للمشاة.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
05:39 PM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
07:43 AM

"سبق" حذّرت قبل يومين.. ممر المشاة القاتل يصرع آسيوياً دهساً بالأفلاج

أثناء عبوره الطريق العام.. متبضعاً من أحد المحالّ

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
1
4,618

لقي مقيم آسوي، قبل قيل، مصرعه دهساً بممر المشاة القاتل بالطريق العام في الأفلاج.

وتشير التفاصيل إلى مصرع مقيم من جنسية باكستانية، قبل قليل، بطريق الأفلاج العام وسط ليلى أثناء عبوره الطريق العام، متبضعاً من أحد المحالّ بالطريق.

وباشرت الجهات ذات الاختصاص الموقع ونقل الجثة لثلاجة الموتى بمستشفى الأفلاج العام.

وكانت "سبق" قد انفردت قبل يومين بمادة تحاكي خطورة الطريق المزمن، والتي تكمن في افتقار طريق دولي يمر وسط المحافظة من بعض الإرشادات والدلائل الأرضية والإشارات الضوئية وعدم تخصيص معبر رسمي للمشاة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,466
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,042
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,635

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة