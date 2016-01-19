"جونسون" يرفض الاستقالة بسبب فضيحة "حفل الإغلاق"

دعا إلى انتظار نتائج التحقيق

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أنه لن يستقيل، وأنه يجب انتظار نتيجة التحقيق في الحفلات، التي عُقِدت في مقر إقامته في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وردًّا على سؤال نائبة من الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض عما إذا كان الوقت قد حان للاستقالة، قال جونسون أمام البرلمان: "لا"، وفقاً لـ"رويترز".

وطلب رئيس الوزراء البريطاني من النائبة "انتظار التحقيق الأسبوع المقبل" قبل استخلاص أي استنتاجات.

وقال "جونسون": "أعتذر بصدق عن أي سوء تقدير قد حدث".

ونفى "جونسون" أمس اتهام مستشاره السابق له، بأنه كذب على البرلمان بشأن حفل أقيم أثناء إجراءات الإغلاق الخاصة بـ"كوفيد-19".