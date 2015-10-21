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نجاة شاب بعد اصطدام مركبته بـ3 إبل سائبة ببلدة بني سحار جنوب القنفذة

الأهالي ناشدوا الجهات المعنية معاقبة أصحاب الإبل وتطبيق الأنظمة بحقهم

نجا شاب مساء الليلة من اصطدام مركبته بثلاثة من الإبل السائبة التي اعترضنه وسط الطريق الرابط بين بلدة بني سحار ومركز القوز جنوب محافظة القنفذة.

وتفصيلاً، أكد شهود عيان وقوع الحادثة، التي أدت إلى تلفيات كبيرة بمركبة الشاب من نوع (هايلوكس غمارتين 2021). وعلمت "سبق" أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا في الساعة الـ19:52 مساء اليوم الأربعاء، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بجِمال سائبة على الطريق ببلدة بني سحار غرب مركز القوز جنوب محافظة القنفذة.

وقالت المصادر إنه تم مباشرة الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبيَّن أن سائق المركبة بصحة جيدة، ونجا بأعجوبة من الحادث، وتم نقله لمستشفى جنوب القنفذة للاطمئنان عليه.

من جانبهم، ناشد المواطنون ببلدة بني سحار خاصة، وقرى "ساحل يبة" عامة، الجهات المختصة التدخل ومعاقبة أصحاب تلك الإبل، وتطبيق الأنظمة بحقهم في حال تركها سائبة ليلاً كون ذلك يشكل خطرًا على أرواح مستخدمي الطريق، مطالبين بإيجاد حل لمشكلة الإبل السائبة التي يمكنها حصد أرواح الأبرياء، وتطبيق العقوبات النظامية المفروضة على أصحاب الإبل السائبة، والتعامل مع البلاغات المقدمة عنها، وبهذه الطريقة سيتوقف أصحابها عن تركها على الطرقات العامة؛ فتطبيق الأنظمة والقوانين واللوائح الخاصة لهذا الوضع سيجعل أصحاب تلك الإبل أكثر اهتمامًا بإبلهم؛ ليتم وضعها في حظائر خاصة حماية لها ولمرتادي الطرقات.

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نجاة شاب بعد اصطدام مركبته بـ3 إبل سائبة ببلدة بني سحار جنوب القنفذة
سبق

نجا شاب مساء الليلة من اصطدام مركبته بثلاثة من الإبل السائبة التي اعترضنه وسط الطريق الرابط بين بلدة بني سحار ومركز القوز جنوب محافظة القنفذة.

وتفصيلاً، أكد شهود عيان وقوع الحادثة، التي أدت إلى تلفيات كبيرة بمركبة الشاب من نوع (هايلوكس غمارتين 2021). وعلمت "سبق" أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا في الساعة الـ19:52 مساء اليوم الأربعاء، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بجِمال سائبة على الطريق ببلدة بني سحار غرب مركز القوز جنوب محافظة القنفذة.

وقالت المصادر إنه تم مباشرة الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبيَّن أن سائق المركبة بصحة جيدة، ونجا بأعجوبة من الحادث، وتم نقله لمستشفى جنوب القنفذة للاطمئنان عليه.

من جانبهم، ناشد المواطنون ببلدة بني سحار خاصة، وقرى "ساحل يبة" عامة، الجهات المختصة التدخل ومعاقبة أصحاب تلك الإبل، وتطبيق الأنظمة بحقهم في حال تركها سائبة ليلاً كون ذلك يشكل خطرًا على أرواح مستخدمي الطريق، مطالبين بإيجاد حل لمشكلة الإبل السائبة التي يمكنها حصد أرواح الأبرياء، وتطبيق العقوبات النظامية المفروضة على أصحاب الإبل السائبة، والتعامل مع البلاغات المقدمة عنها، وبهذه الطريقة سيتوقف أصحابها عن تركها على الطرقات العامة؛ فتطبيق الأنظمة والقوانين واللوائح الخاصة لهذا الوضع سيجعل أصحاب تلك الإبل أكثر اهتمامًا بإبلهم؛ ليتم وضعها في حظائر خاصة حماية لها ولمرتادي الطرقات.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
11:14 PM

نجاة شاب بعد اصطدام مركبته بـ3 إبل سائبة ببلدة بني سحار جنوب القنفذة

الأهالي ناشدوا الجهات المعنية معاقبة أصحاب الإبل وتطبيق الأنظمة بحقهم

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علي السحاري - القنفذة
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نجا شاب مساء الليلة من اصطدام مركبته بثلاثة من الإبل السائبة التي اعترضنه وسط الطريق الرابط بين بلدة بني سحار ومركز القوز جنوب محافظة القنفذة.

وتفصيلاً، أكد شهود عيان وقوع الحادثة، التي أدت إلى تلفيات كبيرة بمركبة الشاب من نوع (هايلوكس غمارتين 2021). وعلمت "سبق" أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا في الساعة الـ19:52 مساء اليوم الأربعاء، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بجِمال سائبة على الطريق ببلدة بني سحار غرب مركز القوز جنوب محافظة القنفذة.

وقالت المصادر إنه تم مباشرة الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبيَّن أن سائق المركبة بصحة جيدة، ونجا بأعجوبة من الحادث، وتم نقله لمستشفى جنوب القنفذة للاطمئنان عليه.

من جانبهم، ناشد المواطنون ببلدة بني سحار خاصة، وقرى "ساحل يبة" عامة، الجهات المختصة التدخل ومعاقبة أصحاب تلك الإبل، وتطبيق الأنظمة بحقهم في حال تركها سائبة ليلاً كون ذلك يشكل خطرًا على أرواح مستخدمي الطريق، مطالبين بإيجاد حل لمشكلة الإبل السائبة التي يمكنها حصد أرواح الأبرياء، وتطبيق العقوبات النظامية المفروضة على أصحاب الإبل السائبة، والتعامل مع البلاغات المقدمة عنها، وبهذه الطريقة سيتوقف أصحابها عن تركها على الطرقات العامة؛ فتطبيق الأنظمة والقوانين واللوائح الخاصة لهذا الوضع سيجعل أصحاب تلك الإبل أكثر اهتمامًا بإبلهم؛ ليتم وضعها في حظائر خاصة حماية لها ولمرتادي الطرقات.

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