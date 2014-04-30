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"المدنية": ترشيح 99 مواطناً ومواطنة على الوظائف المشمولة باللائحة الصحية

دعتهم اعتبارا من يوم غد الاثنين لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية

دعت وزارة الخدمة المدنية (99) مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 26-7-1439هــ على موقع الوزارة الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 14-8 - 1439هــ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 24-08-1439هـ وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية مصطحبين معهم الوثائق التالية:
الهوية الوطنية مع نسخة منها ، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة و أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع نسخه منها و الحاصلين والحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل و شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول وصوره شمسية.
وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم وأتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية مؤكدة أن من لم يحضر أو تحضر لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية مصطحبين معهم الوثائق التالية:الهوية الوطنية مع نسخة منها ، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة و أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع نسخه منها .
اما الحاصلين والحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل. وشهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول وصوره شمسية.
وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم وأتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية مؤكدة أن من لم يحضر أو تحضر لاستكمال إجراءاته/ا خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه/ا عن رغبته/ا في التوظيف.

اسماء المرشحين

اسماء المرشحات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدنية": ترشيح 99 مواطناً ومواطنة على الوظائف المشمولة باللائحة الصحية
سبق

دعت وزارة الخدمة المدنية (99) مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 26-7-1439هــ على موقع الوزارة الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 14-8 - 1439هــ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 24-08-1439هـ وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية مصطحبين معهم الوثائق التالية:
الهوية الوطنية مع نسخة منها ، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة و أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع نسخه منها و الحاصلين والحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل و شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول وصوره شمسية.
وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم وأتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية مؤكدة أن من لم يحضر أو تحضر لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية مصطحبين معهم الوثائق التالية:الهوية الوطنية مع نسخة منها ، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة و أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع نسخه منها .
اما الحاصلين والحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل. وشهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول وصوره شمسية.
وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم وأتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية مؤكدة أن من لم يحضر أو تحضر لاستكمال إجراءاته/ا خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه/ا عن رغبته/ا في التوظيف.

اسماء المرشحين

اسماء المرشحات

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
10:27 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:20 AM

"المدنية": ترشيح 99 مواطناً ومواطنة على الوظائف المشمولة باللائحة الصحية

دعتهم اعتبارا من يوم غد الاثنين لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة الخدمة المدنية (99) مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 26-7-1439هــ على موقع الوزارة الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 14-8 - 1439هــ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 24-08-1439هـ وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية مصطحبين معهم الوثائق التالية:
الهوية الوطنية مع نسخة منها ، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة و أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع نسخه منها و الحاصلين والحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل و شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول وصوره شمسية.
وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم وأتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية مؤكدة أن من لم يحضر أو تحضر لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية مصطحبين معهم الوثائق التالية:الهوية الوطنية مع نسخة منها ، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة و أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع نسخه منها .
اما الحاصلين والحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل. وشهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول وصوره شمسية.
وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم وأتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية مؤكدة أن من لم يحضر أو تحضر لاستكمال إجراءاته/ا خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه/ا عن رغبته/ا في التوظيف.

اسماء المرشحين

اسماء المرشحات

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