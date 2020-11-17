9 رسائل لتوفير استهلاك الكهرباء بمنزلك.. "وفرت وانورت"
الإضاءة على المستوى الأخضر تُوفّر 8 مرات عن الإضاءة التقليدية
تهدف حملة "#وفرت_وانورت" التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، إلى التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة؛ سواء قبل شراء المنتج بالتركيز على الأعلى كفاءة، أو بعد التركيب باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.
وتشمل الرسائل الرئيسية للحملة النقاط التالية:
1- الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثمان مرات عن الإضاءة التقليدية.
2- الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75% من الاستهلاك.
9 رسائل لتوفير استهلاك الكهرباء بمنزلك.. "وفرت وانورت"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-11-17
تهدف حملة "#وفرت_وانورت" التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، إلى التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة؛ سواء قبل شراء المنتج بالتركيز على الأعلى كفاءة، أو بعد التركيب باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.
وتشمل الرسائل الرئيسية للحملة النقاط التالية:
1- الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثمان مرات عن الإضاءة التقليدية.
2- الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75% من الاستهلاك.
تهدف حملة "#وفرت_وانورت" التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، إلى التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة؛ سواء قبل شراء المنتج بالتركيز على الأعلى كفاءة، أو بعد التركيب باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.
وتشمل الرسائل الرئيسية للحملة النقاط التالية:
1- الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثمان مرات عن الإضاءة التقليدية.
2- الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75% من الاستهلاك.