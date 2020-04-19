النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمتابعة رحلة الشفاء من عنيزة.. "مأجور" مبادرة لنقل المرضى المحتاجين للمستشفيات

"أصدقاء المرضى" يسعون لراحة المرضى وذويهم.. "السليم": لتحقيق جودة الحياة الصحية

انطلق مشروع "مأجور" لنقل المرضى التابع للجنة أصدقاء المرضى بعنيزة، ويهدف لنقل المرضى الذين يتعذر حضورهم لمواعيد العيادات بالمستشفى أو جلسات غسيل الكلى أو إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة للحالات المستقرة لاستكمال رحلة الشفاء، وهي ضمن جملة مبادرات نوعية تقيمها اللجنة تسعى من خلالها لراحة المريض وتمتد لذويه.

وقال محافظ عنيزة رئيس مجلس إدارة اللجنة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم: المشروع يأتي ضمن المبادرات النوعية التي تقدمها اللجنة توافقاً مع غايات ومضامين رؤية الوطن 2030، والتي تهتم بجودة الحياة، وتأكيداً على الدور الرائد الذي تضطلع به مملكة الإنسانية وتوجيهات ولاة الأمر في الوقوف مع المريض ومساندته".

وأضاف: لذلك جاء هذا العمل استكمالاً للعناية بالمرضى والعمل على راحتهم وتطوير الخدمات التي تساعدهم في تخطي ظروفهم المرضية؛ بهدف تحقيق جودة الحياة الصحية، حيث يهدف لنقل المرضى الذين يتعذر حضورهم لمواعيد العيادات بالمستشفى أو جلسات غسيل الكلى أو إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة للحالات المستقرة لاستكمال رحلة الشفاء.

وتابع: فبعض المرضى لا يملكون وسائل نقل أو المقعدين على الكراسي أو النقل السريري، والعمل قائم على قدم وساق حيث يتم استقبال وتسجيل مواعيد المرضى ومعرفة احتياجاتهم ثم تقديم الخدمة لهم؛ إذ تم توفير وسائل نقل مجهزة بأحدث التقنيات والإمكانيات مع سائقين متدربين، وكذلك مساعدين، بالإضافة إلى تجهيز إدارة مختصة بالحركة.

عنيزة مشروع مأجور

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لمتابعة رحلة الشفاء من عنيزة.. "مأجور" مبادرة لنقل المرضى المحتاجين للمستشفيات
سبق

انطلق مشروع "مأجور" لنقل المرضى التابع للجنة أصدقاء المرضى بعنيزة، ويهدف لنقل المرضى الذين يتعذر حضورهم لمواعيد العيادات بالمستشفى أو جلسات غسيل الكلى أو إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة للحالات المستقرة لاستكمال رحلة الشفاء، وهي ضمن جملة مبادرات نوعية تقيمها اللجنة تسعى من خلالها لراحة المريض وتمتد لذويه.

وقال محافظ عنيزة رئيس مجلس إدارة اللجنة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم: المشروع يأتي ضمن المبادرات النوعية التي تقدمها اللجنة توافقاً مع غايات ومضامين رؤية الوطن 2030، والتي تهتم بجودة الحياة، وتأكيداً على الدور الرائد الذي تضطلع به مملكة الإنسانية وتوجيهات ولاة الأمر في الوقوف مع المريض ومساندته".

وأضاف: لذلك جاء هذا العمل استكمالاً للعناية بالمرضى والعمل على راحتهم وتطوير الخدمات التي تساعدهم في تخطي ظروفهم المرضية؛ بهدف تحقيق جودة الحياة الصحية، حيث يهدف لنقل المرضى الذين يتعذر حضورهم لمواعيد العيادات بالمستشفى أو جلسات غسيل الكلى أو إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة للحالات المستقرة لاستكمال رحلة الشفاء.

وتابع: فبعض المرضى لا يملكون وسائل نقل أو المقعدين على الكراسي أو النقل السريري، والعمل قائم على قدم وساق حيث يتم استقبال وتسجيل مواعيد المرضى ومعرفة احتياجاتهم ثم تقديم الخدمة لهم؛ إذ تم توفير وسائل نقل مجهزة بأحدث التقنيات والإمكانيات مع سائقين متدربين، وكذلك مساعدين، بالإضافة إلى تجهيز إدارة مختصة بالحركة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
02:52 PM

لمتابعة رحلة الشفاء من عنيزة.. "مأجور" مبادرة لنقل المرضى المحتاجين للمستشفيات

"أصدقاء المرضى" يسعون لراحة المرضى وذويهم.. "السليم": لتحقيق جودة الحياة الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
0
2,272

انطلق مشروع "مأجور" لنقل المرضى التابع للجنة أصدقاء المرضى بعنيزة، ويهدف لنقل المرضى الذين يتعذر حضورهم لمواعيد العيادات بالمستشفى أو جلسات غسيل الكلى أو إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة للحالات المستقرة لاستكمال رحلة الشفاء، وهي ضمن جملة مبادرات نوعية تقيمها اللجنة تسعى من خلالها لراحة المريض وتمتد لذويه.

وقال محافظ عنيزة رئيس مجلس إدارة اللجنة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم: المشروع يأتي ضمن المبادرات النوعية التي تقدمها اللجنة توافقاً مع غايات ومضامين رؤية الوطن 2030، والتي تهتم بجودة الحياة، وتأكيداً على الدور الرائد الذي تضطلع به مملكة الإنسانية وتوجيهات ولاة الأمر في الوقوف مع المريض ومساندته".

وأضاف: لذلك جاء هذا العمل استكمالاً للعناية بالمرضى والعمل على راحتهم وتطوير الخدمات التي تساعدهم في تخطي ظروفهم المرضية؛ بهدف تحقيق جودة الحياة الصحية، حيث يهدف لنقل المرضى الذين يتعذر حضورهم لمواعيد العيادات بالمستشفى أو جلسات غسيل الكلى أو إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة للحالات المستقرة لاستكمال رحلة الشفاء.

وتابع: فبعض المرضى لا يملكون وسائل نقل أو المقعدين على الكراسي أو النقل السريري، والعمل قائم على قدم وساق حيث يتم استقبال وتسجيل مواعيد المرضى ومعرفة احتياجاتهم ثم تقديم الخدمة لهم؛ إذ تم توفير وسائل نقل مجهزة بأحدث التقنيات والإمكانيات مع سائقين متدربين، وكذلك مساعدين، بالإضافة إلى تجهيز إدارة مختصة بالحركة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,351
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,773
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,294
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة