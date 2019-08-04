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3 فرق كشفية من "تعليم عسير" تضم 45 كشافاً لخدمة ضيوف الرحمن

لتقديم الدعم والمساندة لمعسكري العزيزية ومنى الجبل الكشفيين

وصلت 3 فرق كشفية من تعليم عسير، تضم 45 كشافاً إلى المشاعر المقدسة للمشاركة في أعمال الحج، بمتابعة من مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني.
وأوضح رئيس النشاط الكشفي بتعليم المنطقة مساعد رئيس شؤون المعسكرات الكشفية بمكة المكرمة محمد الهزازي، أن مهام الفرق تتمركز حول المشاركة مع وزارة الحج والعمرة، وأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى نادي الجمعية الكشفية بعسير، والدعم والمساندة لمعسكر العزيزية الكشفي، ومعسكر منى الجبل؛ لتقديم خدمات نوعية وشاملة لضيوف الرحمن.

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3 فرق كشفية من "تعليم عسير" تضم 45 كشافاً لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

وصلت 3 فرق كشفية من تعليم عسير، تضم 45 كشافاً إلى المشاعر المقدسة للمشاركة في أعمال الحج، بمتابعة من مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني.
وأوضح رئيس النشاط الكشفي بتعليم المنطقة مساعد رئيس شؤون المعسكرات الكشفية بمكة المكرمة محمد الهزازي، أن مهام الفرق تتمركز حول المشاركة مع وزارة الحج والعمرة، وأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى نادي الجمعية الكشفية بعسير، والدعم والمساندة لمعسكر العزيزية الكشفي، ومعسكر منى الجبل؛ لتقديم خدمات نوعية وشاملة لضيوف الرحمن.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
02:17 PM

3 فرق كشفية من "تعليم عسير" تضم 45 كشافاً لخدمة ضيوف الرحمن

لتقديم الدعم والمساندة لمعسكري العزيزية ومنى الجبل الكشفيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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وصلت 3 فرق كشفية من تعليم عسير، تضم 45 كشافاً إلى المشاعر المقدسة للمشاركة في أعمال الحج، بمتابعة من مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني.
وأوضح رئيس النشاط الكشفي بتعليم المنطقة مساعد رئيس شؤون المعسكرات الكشفية بمكة المكرمة محمد الهزازي، أن مهام الفرق تتمركز حول المشاركة مع وزارة الحج والعمرة، وأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى نادي الجمعية الكشفية بعسير، والدعم والمساندة لمعسكر العزيزية الكشفي، ومعسكر منى الجبل؛ لتقديم خدمات نوعية وشاملة لضيوف الرحمن.

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