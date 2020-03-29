تزامناً مع الرواتب.. بلدية الخرمة تعقم أجهزة الصراف الآلي

مشرفون يقومون بتعقيم مفاتيحها وشاشاتها مع تعقيم العملاء أيضًا

يواصل عدد من العمالين في بلدية محافظة الخرمة التعقيم المستمر لأجهزة الصراف الآلي بعد فراغ كل عميل من إجراء عمليته المصرفية.

ووضعت بلدية الخرمة ومنذ بدء صرف رواتب الموظفين قبل ثلاثة ايّام، مشرفي تعقيم عند كل صرافات البنوك بالخرمة يقومون بتعقيم مفاتيح وشاشات أجهزة الصراف الآلي مع تعقيم العملاء؛ للوقاية من انتشار فايروس كورونا .

وذكرت بلدية الخرمة في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر": أن كل الجهود الاحترازية تم تنفيذها بناءً على توجيهات أمين الطايف، ومتابعة وكيل الأمين للبلديات، وبإشراف رئيس بلدية الخرمة، المهندس خالد الذيابي.