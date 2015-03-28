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لاعبو الاتحاد يتلقون لقاح كورونا.. وحجازي يصل جدة

أعلن نادي الاتحاد وصول المحترف المصري أحمد حجازي اليوم إلى مدينة جدة بعد فراغه من تمثيل منتخب بلاده.

ميدانيًّا، واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد استعداداته للمرحلة المقبلة من المنافسات وسط متابعة إدارية. وتركز المران الذي قاده المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على جوانب لياقية وفنية.

ومن المقرر أن يتلقى يوم غد الأحد أعضاء الفريق الكروي الأول الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وتقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول لقاء وديًّا أمام فريق الوحدة الخميس المقبل.

وبدأ مهند الشنقيطي، ظهير أيسر الفريق، اليوم السبت البرنامج التأهيلي قبل دخول التدريبات الجماعية لفريقه.

الاتحاد لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعبو الاتحاد يتلقون لقاح كورونا.. وحجازي يصل جدة
سبق

أعلن نادي الاتحاد وصول المحترف المصري أحمد حجازي اليوم إلى مدينة جدة بعد فراغه من تمثيل منتخب بلاده.

ميدانيًّا، واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد استعداداته للمرحلة المقبلة من المنافسات وسط متابعة إدارية. وتركز المران الذي قاده المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على جوانب لياقية وفنية.

ومن المقرر أن يتلقى يوم غد الأحد أعضاء الفريق الكروي الأول الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وتقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول لقاء وديًّا أمام فريق الوحدة الخميس المقبل.

وبدأ مهند الشنقيطي، ظهير أيسر الفريق، اليوم السبت البرنامج التأهيلي قبل دخول التدريبات الجماعية لفريقه.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
11:48 PM

لاعبو الاتحاد يتلقون لقاح كورونا.. وحجازي يصل جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الاتحاد وصول المحترف المصري أحمد حجازي اليوم إلى مدينة جدة بعد فراغه من تمثيل منتخب بلاده.

ميدانيًّا، واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد استعداداته للمرحلة المقبلة من المنافسات وسط متابعة إدارية. وتركز المران الذي قاده المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على جوانب لياقية وفنية.

ومن المقرر أن يتلقى يوم غد الأحد أعضاء الفريق الكروي الأول الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وتقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول لقاء وديًّا أمام فريق الوحدة الخميس المقبل.

وبدأ مهند الشنقيطي، ظهير أيسر الفريق، اليوم السبت البرنامج التأهيلي قبل دخول التدريبات الجماعية لفريقه.

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