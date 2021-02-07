النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة نجران تعلن عن وظائف بنظام العقود المؤقتة بكلية الطب

بينت أن فترة التقديم تبدأ من يوم غدٍ الاثنين وحتى الخميس القادم

أعلنت جامعة نجران اليوم، عن حاجتها للتعاون مع الكفاءات السعودية المؤهلة من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في تخصص الطب النفسي (رجال ونساء) للفصل الدراسي من العام الحالي 1442هـ الحاصلين على شهادة زمالة الهيئة السعودية في تخصص الطب النفسي أو ما يعادلها، وذلك بنظام العقود المؤقتة بكلية الطب.
وبينت الجامعة أن فترة التقديم تبدأ من يوم غدٍ الاثنين وحتى الخميس القادم، داعيةً المتقدمين للاطلاع على الشروط المطلوبة للتقدم على العقود من خلال موقعها الإلكتروني https://medicine.nu.edu.sa/216، وإرسال المستندات المطلوبة على إيميل كلية الطب medicine@nu.edu.sa.

جامعة نجران وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة نجران تعلن عن وظائف بنظام العقود المؤقتة بكلية الطب
سبق

أعلنت جامعة نجران اليوم، عن حاجتها للتعاون مع الكفاءات السعودية المؤهلة من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في تخصص الطب النفسي (رجال ونساء) للفصل الدراسي من العام الحالي 1442هـ الحاصلين على شهادة زمالة الهيئة السعودية في تخصص الطب النفسي أو ما يعادلها، وذلك بنظام العقود المؤقتة بكلية الطب.
وبينت الجامعة أن فترة التقديم تبدأ من يوم غدٍ الاثنين وحتى الخميس القادم، داعيةً المتقدمين للاطلاع على الشروط المطلوبة للتقدم على العقود من خلال موقعها الإلكتروني https://medicine.nu.edu.sa/216، وإرسال المستندات المطلوبة على إيميل كلية الطب medicine@nu.edu.sa.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
02:24 PM

جامعة نجران تعلن عن وظائف بنظام العقود المؤقتة بكلية الطب

بينت أن فترة التقديم تبدأ من يوم غدٍ الاثنين وحتى الخميس القادم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
665

أعلنت جامعة نجران اليوم، عن حاجتها للتعاون مع الكفاءات السعودية المؤهلة من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في تخصص الطب النفسي (رجال ونساء) للفصل الدراسي من العام الحالي 1442هـ الحاصلين على شهادة زمالة الهيئة السعودية في تخصص الطب النفسي أو ما يعادلها، وذلك بنظام العقود المؤقتة بكلية الطب.
وبينت الجامعة أن فترة التقديم تبدأ من يوم غدٍ الاثنين وحتى الخميس القادم، داعيةً المتقدمين للاطلاع على الشروط المطلوبة للتقدم على العقود من خلال موقعها الإلكتروني https://medicine.nu.edu.sa/216، وإرسال المستندات المطلوبة على إيميل كلية الطب medicine@nu.edu.sa.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,906
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,495
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,284

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة