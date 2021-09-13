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ضمن برنامج صيف السعودية 2021.. أمير الباحة يدشّن فعالية "ميادين الرماية"

يسهم في تنوع البرامج المختلفة على مستوى المملكة ويخدم المنطقة وأهلها وزائريها

دشّن أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، فعالية ميادين الرماية (RELOAD) رسمياً في المنطقة، ضمن فعاليات برنامج صيف السعودية 2021، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات.

وانطلق حفل التدشين بكلمة للأمير "حسام" عبر تقنية الاتصال المرئي، أوضح فيها أن تدشين فعاليات ميدان الرماية RELOAD الذي يقام لأول مرة على مستوى المملكة بمنطقة الباحة، تسهم في تنوع البرامج المختلفة على مستوى المملكة، وتخدم المنطقة وأهلها وزائريها بصفة خاصة، مثمنًا جهود الاتحاد السعودي للرماية والمركز الوطني للفعاليات، والشركة المنفذة في إبراز الفعالية، ومتطلعاً إلى المزيد من الفعاليات المتنوعة لتكون في مستوى وتطلعات الأهالي، وعوامل جذب لزوار المنطقة.

وتستهدف الفعالية الترويج للباحة كوجهة سياحية ضمن 11 وجهة أعلنت عنها منصة روح السعودية، حيث شهدت ميادين الرماية استقطاباً للأفراد والعائلات في مدينة الملك سعود الرياضية، وميدان رماية الأمن العام بالباحة، وتستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل.

وتوفر فعالية (RELOAD) خمسة ميادين رماية احترافية بإجمالي 56 حارة، وتنقسم إلى قسمين؛ الأول مخصص لميادين الرماية النارية، والثاني لجميع أفراد العائلة، مع تطبيق أقصى معايير الأمن والسلامة، كما تم تدعيم منطقة الفعاليات بمجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية، التي تناسب كل أفراد الأسرة، مما أسهم في رفع نسبة الإقبال، ومن أشهرها (ألعاب الكرنفال، وألعاب الواقع الافتراضي، وباينلس بول، ولعبة معركة الأسهم والتصويب على الهدف، ومحاكاة الرماية)، فيما تم تجهيز كافة الميادين بالأسلحة الهوائية، وأسلحة الرماية بالبنادق، والمسدسات، والرماية بالشوزن؛ لتلبية رغبات جميع الزوار من الجنسين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمن برنامج صيف السعودية 2021.. أمير الباحة يدشّن فعالية "ميادين الرماية"
سبق

دشّن أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، فعالية ميادين الرماية (RELOAD) رسمياً في المنطقة، ضمن فعاليات برنامج صيف السعودية 2021، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات.

وانطلق حفل التدشين بكلمة للأمير "حسام" عبر تقنية الاتصال المرئي، أوضح فيها أن تدشين فعاليات ميدان الرماية RELOAD الذي يقام لأول مرة على مستوى المملكة بمنطقة الباحة، تسهم في تنوع البرامج المختلفة على مستوى المملكة، وتخدم المنطقة وأهلها وزائريها بصفة خاصة، مثمنًا جهود الاتحاد السعودي للرماية والمركز الوطني للفعاليات، والشركة المنفذة في إبراز الفعالية، ومتطلعاً إلى المزيد من الفعاليات المتنوعة لتكون في مستوى وتطلعات الأهالي، وعوامل جذب لزوار المنطقة.

وتستهدف الفعالية الترويج للباحة كوجهة سياحية ضمن 11 وجهة أعلنت عنها منصة روح السعودية، حيث شهدت ميادين الرماية استقطاباً للأفراد والعائلات في مدينة الملك سعود الرياضية، وميدان رماية الأمن العام بالباحة، وتستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل.

وتوفر فعالية (RELOAD) خمسة ميادين رماية احترافية بإجمالي 56 حارة، وتنقسم إلى قسمين؛ الأول مخصص لميادين الرماية النارية، والثاني لجميع أفراد العائلة، مع تطبيق أقصى معايير الأمن والسلامة، كما تم تدعيم منطقة الفعاليات بمجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية، التي تناسب كل أفراد الأسرة، مما أسهم في رفع نسبة الإقبال، ومن أشهرها (ألعاب الكرنفال، وألعاب الواقع الافتراضي، وباينلس بول، ولعبة معركة الأسهم والتصويب على الهدف، ومحاكاة الرماية)، فيما تم تجهيز كافة الميادين بالأسلحة الهوائية، وأسلحة الرماية بالبنادق، والمسدسات، والرماية بالشوزن؛ لتلبية رغبات جميع الزوار من الجنسين.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
03:00 PM

ضمن برنامج صيف السعودية 2021.. أمير الباحة يدشّن فعالية "ميادين الرماية"

يسهم في تنوع البرامج المختلفة على مستوى المملكة ويخدم المنطقة وأهلها وزائريها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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دشّن أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، فعالية ميادين الرماية (RELOAD) رسمياً في المنطقة، ضمن فعاليات برنامج صيف السعودية 2021، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات.

وانطلق حفل التدشين بكلمة للأمير "حسام" عبر تقنية الاتصال المرئي، أوضح فيها أن تدشين فعاليات ميدان الرماية RELOAD الذي يقام لأول مرة على مستوى المملكة بمنطقة الباحة، تسهم في تنوع البرامج المختلفة على مستوى المملكة، وتخدم المنطقة وأهلها وزائريها بصفة خاصة، مثمنًا جهود الاتحاد السعودي للرماية والمركز الوطني للفعاليات، والشركة المنفذة في إبراز الفعالية، ومتطلعاً إلى المزيد من الفعاليات المتنوعة لتكون في مستوى وتطلعات الأهالي، وعوامل جذب لزوار المنطقة.

وتستهدف الفعالية الترويج للباحة كوجهة سياحية ضمن 11 وجهة أعلنت عنها منصة روح السعودية، حيث شهدت ميادين الرماية استقطاباً للأفراد والعائلات في مدينة الملك سعود الرياضية، وميدان رماية الأمن العام بالباحة، وتستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل.

وتوفر فعالية (RELOAD) خمسة ميادين رماية احترافية بإجمالي 56 حارة، وتنقسم إلى قسمين؛ الأول مخصص لميادين الرماية النارية، والثاني لجميع أفراد العائلة، مع تطبيق أقصى معايير الأمن والسلامة، كما تم تدعيم منطقة الفعاليات بمجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية، التي تناسب كل أفراد الأسرة، مما أسهم في رفع نسبة الإقبال، ومن أشهرها (ألعاب الكرنفال، وألعاب الواقع الافتراضي، وباينلس بول، ولعبة معركة الأسهم والتصويب على الهدف، ومحاكاة الرماية)، فيما تم تجهيز كافة الميادين بالأسلحة الهوائية، وأسلحة الرماية بالبنادق، والمسدسات، والرماية بالشوزن؛ لتلبية رغبات جميع الزوار من الجنسين.

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