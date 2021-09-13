النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً وإبعاد غير السعوديين

"استئناف الرياض" تدين 24 متهماً مثلوا تشكيلاً عصابياً لارتكابهم جريمة غسل أموال لـ 17 مليار ريال

150 دولة تشارك في "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021"

"إعلان الرياض" المرتقب سيتضمن توصيات تشارك بها قطاعات عدة

أنهت اللجان المنظمة لـ"قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021" استعداداتها قبل موعد الانطلاق المحدد له يوم غد الثلاثاء، بحضور الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونظراً للإجراءات الاحترازية الحالية لـ"كورونا"؛ ستكون القمة في معظمها عن بعد، وسيقتصر الحضور على عدد معين من المتحدثين المحليين وبعض الشخصيات الهامة في المؤتمر العام.

وأُطلق على هذا التجمع الطبي مسمى "قمة" لأنه يخص التقنية الحيوية الطبية، ويعتبر تجمعاً نادراً على مستوى العالم، والمدعوين هم قمة الرواد والقياديين للشركات القيادية والمعروفة على مستوى العالم في مجال التقنية الحيوية الطبية. ‏

‏وبلغة الأرقام؛ فإن عدد المتحدثين يتجاوز 55 متحدثًا عالمياً، وأكثر من 25 ساعة حوار ونقاش على مواضيع هامة تتعلق بتطور التقنية الحيوية الطبية والفرص المتاحة والمستقبل، وأيضا هناك تسعة محاور استراتيجية ستغطى أثناء القمة، كما أن المسجلين حتى الآن أكثر من مائة ألف ينتمون لـ 150 دولة، وساعات الحضور المعتمدة من هيئة التخصصات الصحية 15 ساعة، ويشترط حضور أكثر من 80% من برنامج القمة التي تمتد على مدى 3 أيام خلال الفترة من 14 - 16 سبتمبر.

ونظرًا لأن المناسبة تخص التقنية الحيوية؛ فهناك تناغم وتناسق بين القطاعات الحكومية والخاصة للمشاركة والاستفادة، واستعراض المنتجات البحثية وتحويلها إلى منتجات ملموسة يتم تداولها في السوق ولها أثر صحي واقتصادي من خلال مراكز الأبحاث في المدن الطبية والجامعات والأكاديميات وقطاعات حكومية مثل وزارات الصناعة، الاستثمار، الصحة، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في هناك عدة قطاعات مشاركة أيضاً.

وسيتمخض عن القمة "إعلان الرياض" الذي يتضمن توصيات ستشترك بها عدة قطاعات حكومية وشركات بهدف تعزيز وضع هذا القطاع في المملكة العربية السعودية وإبراز الفرص الاستثمارية فيها.

يشار إلى أن "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021" ينظمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني افتراضياً، بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية خلال الفترة 7 – 9 صفر 1443هـ الموافق من 14 – 16 سبتمبر 2021م، وبمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من رواد وقادة الشركات التقنية الحيوية على المستوى الدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
150 دولة تشارك في "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021"
سبق

أنهت اللجان المنظمة لـ"قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021" استعداداتها قبل موعد الانطلاق المحدد له يوم غد الثلاثاء، بحضور الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونظراً للإجراءات الاحترازية الحالية لـ"كورونا"؛ ستكون القمة في معظمها عن بعد، وسيقتصر الحضور على عدد معين من المتحدثين المحليين وبعض الشخصيات الهامة في المؤتمر العام.

وأُطلق على هذا التجمع الطبي مسمى "قمة" لأنه يخص التقنية الحيوية الطبية، ويعتبر تجمعاً نادراً على مستوى العالم، والمدعوين هم قمة الرواد والقياديين للشركات القيادية والمعروفة على مستوى العالم في مجال التقنية الحيوية الطبية. ‏

‏وبلغة الأرقام؛ فإن عدد المتحدثين يتجاوز 55 متحدثًا عالمياً، وأكثر من 25 ساعة حوار ونقاش على مواضيع هامة تتعلق بتطور التقنية الحيوية الطبية والفرص المتاحة والمستقبل، وأيضا هناك تسعة محاور استراتيجية ستغطى أثناء القمة، كما أن المسجلين حتى الآن أكثر من مائة ألف ينتمون لـ 150 دولة، وساعات الحضور المعتمدة من هيئة التخصصات الصحية 15 ساعة، ويشترط حضور أكثر من 80% من برنامج القمة التي تمتد على مدى 3 أيام خلال الفترة من 14 - 16 سبتمبر.

ونظرًا لأن المناسبة تخص التقنية الحيوية؛ فهناك تناغم وتناسق بين القطاعات الحكومية والخاصة للمشاركة والاستفادة، واستعراض المنتجات البحثية وتحويلها إلى منتجات ملموسة يتم تداولها في السوق ولها أثر صحي واقتصادي من خلال مراكز الأبحاث في المدن الطبية والجامعات والأكاديميات وقطاعات حكومية مثل وزارات الصناعة، الاستثمار، الصحة، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في هناك عدة قطاعات مشاركة أيضاً.

وسيتمخض عن القمة "إعلان الرياض" الذي يتضمن توصيات ستشترك بها عدة قطاعات حكومية وشركات بهدف تعزيز وضع هذا القطاع في المملكة العربية السعودية وإبراز الفرص الاستثمارية فيها.

يشار إلى أن "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021" ينظمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني افتراضياً، بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية خلال الفترة 7 – 9 صفر 1443هـ الموافق من 14 – 16 سبتمبر 2021م، وبمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من رواد وقادة الشركات التقنية الحيوية على المستوى الدولي.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
05:42 PM

150 دولة تشارك في "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021"

"إعلان الرياض" المرتقب سيتضمن توصيات تشارك بها قطاعات عدة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
234

أنهت اللجان المنظمة لـ"قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021" استعداداتها قبل موعد الانطلاق المحدد له يوم غد الثلاثاء، بحضور الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونظراً للإجراءات الاحترازية الحالية لـ"كورونا"؛ ستكون القمة في معظمها عن بعد، وسيقتصر الحضور على عدد معين من المتحدثين المحليين وبعض الشخصيات الهامة في المؤتمر العام.

وأُطلق على هذا التجمع الطبي مسمى "قمة" لأنه يخص التقنية الحيوية الطبية، ويعتبر تجمعاً نادراً على مستوى العالم، والمدعوين هم قمة الرواد والقياديين للشركات القيادية والمعروفة على مستوى العالم في مجال التقنية الحيوية الطبية. ‏

‏وبلغة الأرقام؛ فإن عدد المتحدثين يتجاوز 55 متحدثًا عالمياً، وأكثر من 25 ساعة حوار ونقاش على مواضيع هامة تتعلق بتطور التقنية الحيوية الطبية والفرص المتاحة والمستقبل، وأيضا هناك تسعة محاور استراتيجية ستغطى أثناء القمة، كما أن المسجلين حتى الآن أكثر من مائة ألف ينتمون لـ 150 دولة، وساعات الحضور المعتمدة من هيئة التخصصات الصحية 15 ساعة، ويشترط حضور أكثر من 80% من برنامج القمة التي تمتد على مدى 3 أيام خلال الفترة من 14 - 16 سبتمبر.

ونظرًا لأن المناسبة تخص التقنية الحيوية؛ فهناك تناغم وتناسق بين القطاعات الحكومية والخاصة للمشاركة والاستفادة، واستعراض المنتجات البحثية وتحويلها إلى منتجات ملموسة يتم تداولها في السوق ولها أثر صحي واقتصادي من خلال مراكز الأبحاث في المدن الطبية والجامعات والأكاديميات وقطاعات حكومية مثل وزارات الصناعة، الاستثمار، الصحة، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في هناك عدة قطاعات مشاركة أيضاً.

وسيتمخض عن القمة "إعلان الرياض" الذي يتضمن توصيات ستشترك بها عدة قطاعات حكومية وشركات بهدف تعزيز وضع هذا القطاع في المملكة العربية السعودية وإبراز الفرص الاستثمارية فيها.

يشار إلى أن "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021" ينظمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني افتراضياً، بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية خلال الفترة 7 – 9 صفر 1443هـ الموافق من 14 – 16 سبتمبر 2021م، وبمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من رواد وقادة الشركات التقنية الحيوية على المستوى الدولي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,607
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,615
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,975

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة