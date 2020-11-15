"سعود الطبية": النظام الغذائي الصحي مفيد لمرضى السكري.. والتزام العائلة يحفّز الأطفال

حدّدت عدداً من المعلومات الطبية تزامناً مع اليوم العالمي للمرض

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة التغذية، أهمية اتباع نظام غذائي صحي للمرضى المصابين بالسكري، مشددة على أنه من الجيد تناول جميع أفراد العائلة الطعام الصحي نفسه الذي يتناوله الطفل المصاب، وتحفيز النشاط البدني لديه باعتدال.

وأوصت المدينة تزامناً مع اليوم العالمي للسكري، بأنه في حال ارتفاع مستوى السكر بالدم، تناول الأدوية المنظمة للسكر الموصوفة من قِبل الطبيب، إضافة إلى تناول كميات كبيرة من السوائل أو الماء، مشددة على ضرورة ممارسة رياضة المشي، والحرص على إعادة تحليل الدم بعد ساعة، لافتة إلى أنه في الحالات الشديدة يجب نقل المريض للمستشفى.

وأشارت المدينة إلى أن أسباب ارتفاع مستوى السكر بالدم تتضمن زيادة النشاط الجسماني، وزيادة جرعة الإنسولين، وعدم تناول كمية كافية من الطعام بعد تناول جرعة الدواء.

أما عند انخفاض مستوى السكر بالدم، فأوضحت المدينة أنه في حال كان المريض فاقداً للوعي فيجب عدم إعطائه أي مشروب عن طريق الفم، وذلك تفادياً لحدوث الاختناق، والعلاج يكون عن طريق حقنة الجلوكاجون ونقله فوراً إلى المستشفى، أما في حال لم يكن فاقداً للوعي ينصح بتناول ملعقتين من العسل أو السكر مذابة في الماء، أو نصف كوب عصير محلى؛ وإذا لم تختفِ هذه الأعراض بعد 15 دقيقة، فعلى المريض إعادة تناول الكمية السابقة نفسها لحين انتهاء الأعراض.

ونوّهت المدينة بأن أسبابها تتمثل في زيادة النشاط الجسماني وجرعة الإنسولين، إضافة إلى عدم تناول كمية كافية من الطعام بعد تناول جرعة الدواء.