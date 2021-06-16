"الحزنوي" ينال الماجستير من جامعة المؤسس

حصل المهندس محمد علي الحزنوي من منسوبي الشركة السعودية للكهرباء بجدة، على درجة الماجستير.
وجاء حصول "الحزنوي" على هذه الدرجة العلمية في تخصص الإدارة العامة من جامعة الملك عبدالعزيز، بتقدير ممتاز.
حصل المهندس محمد علي الحزنوي من منسوبي الشركة السعودية للكهرباء بجدة، على درجة الماجستير.
وجاء حصول "الحزنوي" على هذه الدرجة العلمية في تخصص الإدارة العامة من جامعة الملك عبدالعزيز، بتقدير ممتاز.
حصل المهندس محمد علي الحزنوي من منسوبي الشركة السعودية للكهرباء بجدة، على درجة الماجستير.
وجاء حصول "الحزنوي" على هذه الدرجة العلمية في تخصص الإدارة العامة من جامعة الملك عبدالعزيز، بتقدير ممتاز.
حصل المهندس محمد علي الحزنوي من منسوبي الشركة السعودية للكهرباء بجدة، على درجة الماجستير.
وجاء حصول "الحزنوي" على هذه الدرجة العلمية في تخصص الإدارة العامة من جامعة الملك عبدالعزيز، بتقدير ممتاز.