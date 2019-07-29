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توقيع مذكرة تهدف إلى تصدير التمور السعودية لأوكرانيا ودول شرق أوروبا

للتعاون بين المركز الوطني للنخيل وشركة "برايم بيري" الأوكرانية

أعلنت وزارة الاستثمار، عن توقيع مذكرة تفاهم، برعايتها، بين المركز الوطني للنخيل والتمور من جهة، وشركة برايم بيري الأوكرانية من جهة أخرى.

وقالت الوزارة: المذكرة تهدف إلى تصدير التمور السعودية لأوكرانيا ودول شرق أوروبا.

وأشارت إلى أن المذكرة تتضمن، كذلك، التعاون المشترك في إضافة التمور السعودية إلى نكهات الألبان ومشتقاتها في منافذ البيع المخصصة للشركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع مذكرة تهدف إلى تصدير التمور السعودية لأوكرانيا ودول شرق أوروبا
سبق

أعلنت وزارة الاستثمار، عن توقيع مذكرة تفاهم، برعايتها، بين المركز الوطني للنخيل والتمور من جهة، وشركة برايم بيري الأوكرانية من جهة أخرى.

وقالت الوزارة: المذكرة تهدف إلى تصدير التمور السعودية لأوكرانيا ودول شرق أوروبا.

وأشارت إلى أن المذكرة تتضمن، كذلك، التعاون المشترك في إضافة التمور السعودية إلى نكهات الألبان ومشتقاتها في منافذ البيع المخصصة للشركة.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
01:14 PM

توقيع مذكرة تهدف إلى تصدير التمور السعودية لأوكرانيا ودول شرق أوروبا

للتعاون بين المركز الوطني للنخيل وشركة "برايم بيري" الأوكرانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,514

أعلنت وزارة الاستثمار، عن توقيع مذكرة تفاهم، برعايتها، بين المركز الوطني للنخيل والتمور من جهة، وشركة برايم بيري الأوكرانية من جهة أخرى.

وقالت الوزارة: المذكرة تهدف إلى تصدير التمور السعودية لأوكرانيا ودول شرق أوروبا.

وأشارت إلى أن المذكرة تتضمن، كذلك، التعاون المشترك في إضافة التمور السعودية إلى نكهات الألبان ومشتقاتها في منافذ البيع المخصصة للشركة.

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