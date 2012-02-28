الليث.. الأيدي السعودية تواصل صيانة المساجد تحت شعار "نحو مسجد فاعل"

انطلقت المبادرة في 3 جوامع بالمحافظة بمشاركة 100 شخص بمختلف التخصصات

انطلقت أمس الثلاثاء 3 فعاليات بمحافظة الليث، ضمن مبادرة "نحو مسجد فاعل"، وذلك من خلال جامع الليث الكبير وجامع بازيد وجامع علي بن أبي طالب، بأيدٍ سعودية، من خلال فرقة الصيانة الذاتية التابعة للمساجد بالعاصمة المقدسة بمختلف التخصصات؛ وذلك لصيانة ونظافة المساجد.

وتواصل مبادرة "نحو مسجد فاعل" فعالياتها ضمن برنامج "كيف نكون قدوة؟" بملتقى مكة الثقافي، وذلك تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

وشارك في المبادرة ما يقارب 100 شخص من صغار المصلين وكبارهم؛ ما عكس أصداء رائعة من المشاركين، وأدخل الفرح والسرور عليهم.

ومن جانبه، قال مدير إدارة المساجد بمحافظة الليث علي جهدة إن الهدف من الحملة غرس القيم النبيلة في نفوس المصلين، وغرس حب العمل التطوعي. مشيرًا إلى أن المبادرة حققت أهدافها تحت شعار "نحو مسجد فاعل"؛ إذ قاموا بتنظيف المصاحف وترتيبها، وتنظيف المسجد، وتعطير السجاد، والاهتمام بتنظيف المساجد.. فيما باشرت فرق الصيانة بالشؤون الفنية والكهربائية صيانة السباكة والصوتيات.

وبيَّن المشاركون في تنظيف الجامع أنهم يسعون من خلال عملهم إلى اكتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى، مشيرين إلى تشرفهم بتنظيف بيوت الله - عز وجل - والعناية بها.

ومن ناحيته، أعرب المدير العام للفرع بمنطقة مكة علي العبدلي عن ثنائه وشكره لإدارة مساجد محافظة الليث على تنسيقهم لإنجاح الفعالية.