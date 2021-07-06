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المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يوليو 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

بإجمالي قدره 10.412 مليار ريال سعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021م الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يوليو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.412 مليار ريال سعودي (عشرة مليارات وأربعمائة واثنا عشر مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 6.462 مليار ريال سعودي (ستة مليارات وأربعمائة واثنان وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031م.

فيما بلغت الشريحة الثانية 3.950 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وتسعمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2035م.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة لتتناسب مع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يوليو 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال
سبق

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021م الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يوليو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.412 مليار ريال سعودي (عشرة مليارات وأربعمائة واثنا عشر مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 6.462 مليار ريال سعودي (ستة مليارات وأربعمائة واثنان وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031م.

فيما بلغت الشريحة الثانية 3.950 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وتسعمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2035م.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة لتتناسب مع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
04:16 PM

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يوليو 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

بإجمالي قدره 10.412 مليار ريال سعودي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021م الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يوليو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.412 مليار ريال سعودي (عشرة مليارات وأربعمائة واثنا عشر مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 6.462 مليار ريال سعودي (ستة مليارات وأربعمائة واثنان وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031م.

فيما بلغت الشريحة الثانية 3.950 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وتسعمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2035م.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة لتتناسب مع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,572
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,699

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