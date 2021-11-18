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"الراجحي" يعقد لقاءً مع قيادات القطاع غير الربحي بمنطقة حائل

أكد أن الوزارة تسعى لتوفير الخدمات تقنيًا والحرص على الحوكمة

عقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بقاعة الشيخ علي الجميعة في مبنى غرفة حائل مساء اليوم الأحد، لقاءً مع قيادات القطاع غير الربحي بمنطقة حائل، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد.

وفي التفاصيل، بدأ اللقاء بالسلام الملكي ثم تلاوة آياتٍ من القرآن الكريم ثم استعرض "الراجحي" أرقام وأنشطة الجمعيات بمنطقة حائل وشملت 81 جمعية أهلية و32 لجنة تنمية أهلية و24 جمعية تعاونية، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد مقارنة بعدد السكان بالمنطقة تعطي مؤشرًا إيجابيًا نحو اهتمام أهالي المنطقة بالعمل في خدمة هذه الجمعيات وتحقيق أهدافها لخدمة مجتمعهم.

وأشار الراجحي إلى توجه الوزارة لتوفير الخدمات تقنيًا والحرص على الحوكمة والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقدم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، عرضًا عن إستراتيجية الوزارة والتوجه نحو خلق أنماط اجتماعية جديدة عبر الرقابة على الخدمات والتشديد على إشراك المجتمع والابتكار وتقديم الخدمات.

وفي الختام، تم فتح باب الأسئلة والمداخلات التي شارك بها الجميع، وأجاب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن جميع الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي وزارة العمل القطاع غير الربحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" يعقد لقاءً مع قيادات القطاع غير الربحي بمنطقة حائل
سبق

عقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بقاعة الشيخ علي الجميعة في مبنى غرفة حائل مساء اليوم الأحد، لقاءً مع قيادات القطاع غير الربحي بمنطقة حائل، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد.

وفي التفاصيل، بدأ اللقاء بالسلام الملكي ثم تلاوة آياتٍ من القرآن الكريم ثم استعرض "الراجحي" أرقام وأنشطة الجمعيات بمنطقة حائل وشملت 81 جمعية أهلية و32 لجنة تنمية أهلية و24 جمعية تعاونية، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد مقارنة بعدد السكان بالمنطقة تعطي مؤشرًا إيجابيًا نحو اهتمام أهالي المنطقة بالعمل في خدمة هذه الجمعيات وتحقيق أهدافها لخدمة مجتمعهم.

وأشار الراجحي إلى توجه الوزارة لتوفير الخدمات تقنيًا والحرص على الحوكمة والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقدم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، عرضًا عن إستراتيجية الوزارة والتوجه نحو خلق أنماط اجتماعية جديدة عبر الرقابة على الخدمات والتشديد على إشراك المجتمع والابتكار وتقديم الخدمات.

وفي الختام، تم فتح باب الأسئلة والمداخلات التي شارك بها الجميع، وأجاب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن جميع الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
11:55 PM

"الراجحي" يعقد لقاءً مع قيادات القطاع غير الربحي بمنطقة حائل

أكد أن الوزارة تسعى لتوفير الخدمات تقنيًا والحرص على الحوكمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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عقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بقاعة الشيخ علي الجميعة في مبنى غرفة حائل مساء اليوم الأحد، لقاءً مع قيادات القطاع غير الربحي بمنطقة حائل، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد.

وفي التفاصيل، بدأ اللقاء بالسلام الملكي ثم تلاوة آياتٍ من القرآن الكريم ثم استعرض "الراجحي" أرقام وأنشطة الجمعيات بمنطقة حائل وشملت 81 جمعية أهلية و32 لجنة تنمية أهلية و24 جمعية تعاونية، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد مقارنة بعدد السكان بالمنطقة تعطي مؤشرًا إيجابيًا نحو اهتمام أهالي المنطقة بالعمل في خدمة هذه الجمعيات وتحقيق أهدافها لخدمة مجتمعهم.

وأشار الراجحي إلى توجه الوزارة لتوفير الخدمات تقنيًا والحرص على الحوكمة والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقدم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، عرضًا عن إستراتيجية الوزارة والتوجه نحو خلق أنماط اجتماعية جديدة عبر الرقابة على الخدمات والتشديد على إشراك المجتمع والابتكار وتقديم الخدمات.

وفي الختام، تم فتح باب الأسئلة والمداخلات التي شارك بها الجميع، وأجاب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن جميع الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن.

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