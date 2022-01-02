"تربة أجمل".. مبادرة لمعالجة التشوهات البصرية عبر منصة تشاركية

ضمن ملتقى مكة الثقافي.. وتحت شعار "كيف نكون قدوة؟"

أطلقت بلدية محافظة تربة مبادرة "تربة أجمل"، وذلك ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة، وتحت شعار "كيف نكون قدوة؟"، وكان ذلك بمكتب محافظ تربة عبدالله بن علي القراش، وبحضور رئيس البلدية فيصل بن صالح الحارثي.

وتُعدُّ هذه المبادرة منصة إلكترونية تشاركية لطرح الأفكار لدى الجهات الحكومية والأفراد؛ وذلك لمعالجة التشوهات البصرية بالمحافظة، وكذلك إتاحة الفرصة للمتطوعين للمشاركة في أعمال معالجة التشوه البصري.