وأضاف أنه سجل 120 وفاة أخرى بالفيروس؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 7.064.

وأوضح فريق العمل المعني بمكافحة مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 162.884، وفقاً لـ"رويترز".

سجلت إندونيسيا أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ إذ بلغت الحصيلة اليوم (الخميس) 2.719 إصابة جديدة.

أكبر زيادة يومية.. 2.719 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إندونيسيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-27 سجلت إندونيسيا أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ إذ بلغت الحصيلة اليوم (الخميس) 2.719 إصابة جديدة. وأوضح فريق العمل المعني بمكافحة مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 162.884، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف أنه سجل 120 وفاة أخرى بالفيروس؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 7.064.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 04:59 PM

أكبر زيادة يومية.. 2.719 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إندونيسيا عدد المرضى بالفيروس بلغ 162.884





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سجلت إندونيسيا أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ إذ بلغت الحصيلة اليوم (الخميس) 2.719 إصابة جديدة.

وأوضح فريق العمل المعني بمكافحة مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 162.884، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه سجل 120 وفاة أخرى بالفيروس؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 7.064.