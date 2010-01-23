النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ضمد العام" يجري أكثر من 173 ألف فحص مخبري خلال عام 2020

صحة جازان أكدت أن المستشفى يعمل بكوادر متخصصة وذوي كفاءة عالية

قالت صحة جازان إن مستشفى ضمد العام ممثلاً في قسم المختبر وبنك الدم أجرى عدد 173754 فحصاً مخبرياً خلال عام 2020 م.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة أن القسم قام بإجراء عدد كبير من الفحوصات لعينات الدم والكشف عن الطفيليات والفيروسات والمزارع المكروبية وغيرها للمراجعين لأقسام الطوارئ والعيادات والتنويم خلال الفترة ذاتها.

وأضافت أن قسم المختبر بالمستشفى يعمل بكوادر متخصصة في مجال المختبرات وبنوك الدم وذوي كفاءة عالية فضلاً عن توافر التجهيزات التي تسهم في دقة التحاليل والفحوصات.

وذكرت أن إدارة المستشفى بالتنسيق مع صحة جازان تسعى لتوفير الدعم اللازم من كوادر متخصصة وتجهيزات متقدمة لبلوغ قسم المختبر وجميع الأقسام بالمستشفى لأعلى درجات الجودة، لما فيه تسهيل وتقديم الخدمات المتميزة للمرضى والمراجعين.

جازان ضمد صحة جازان مستشفى ضمد العام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"ضمد العام" يجري أكثر من 173 ألف فحص مخبري خلال عام 2020
سبق

قالت صحة جازان إن مستشفى ضمد العام ممثلاً في قسم المختبر وبنك الدم أجرى عدد 173754 فحصاً مخبرياً خلال عام 2020 م.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة أن القسم قام بإجراء عدد كبير من الفحوصات لعينات الدم والكشف عن الطفيليات والفيروسات والمزارع المكروبية وغيرها للمراجعين لأقسام الطوارئ والعيادات والتنويم خلال الفترة ذاتها.

وأضافت أن قسم المختبر بالمستشفى يعمل بكوادر متخصصة في مجال المختبرات وبنوك الدم وذوي كفاءة عالية فضلاً عن توافر التجهيزات التي تسهم في دقة التحاليل والفحوصات.

وذكرت أن إدارة المستشفى بالتنسيق مع صحة جازان تسعى لتوفير الدعم اللازم من كوادر متخصصة وتجهيزات متقدمة لبلوغ قسم المختبر وجميع الأقسام بالمستشفى لأعلى درجات الجودة، لما فيه تسهيل وتقديم الخدمات المتميزة للمرضى والمراجعين.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
11:51 PM

"ضمد العام" يجري أكثر من 173 ألف فحص مخبري خلال عام 2020

صحة جازان أكدت أن المستشفى يعمل بكوادر متخصصة وذوي كفاءة عالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
94

قالت صحة جازان إن مستشفى ضمد العام ممثلاً في قسم المختبر وبنك الدم أجرى عدد 173754 فحصاً مخبرياً خلال عام 2020 م.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة أن القسم قام بإجراء عدد كبير من الفحوصات لعينات الدم والكشف عن الطفيليات والفيروسات والمزارع المكروبية وغيرها للمراجعين لأقسام الطوارئ والعيادات والتنويم خلال الفترة ذاتها.

وأضافت أن قسم المختبر بالمستشفى يعمل بكوادر متخصصة في مجال المختبرات وبنوك الدم وذوي كفاءة عالية فضلاً عن توافر التجهيزات التي تسهم في دقة التحاليل والفحوصات.

وذكرت أن إدارة المستشفى بالتنسيق مع صحة جازان تسعى لتوفير الدعم اللازم من كوادر متخصصة وتجهيزات متقدمة لبلوغ قسم المختبر وجميع الأقسام بالمستشفى لأعلى درجات الجودة، لما فيه تسهيل وتقديم الخدمات المتميزة للمرضى والمراجعين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,528
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,129
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,961
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,917

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة