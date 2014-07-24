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اليوم الجمعة.. جازان على موعد مع أمطار غزيرة

"الأرصاد" تتوقع جريان الأودية وانعدام الرؤية

توقع عدد من راصدي الطقس هطول أمطار شديدة الغزارة على منطقة جازان اليوم الجمعة، بعد خمسة أيام ماطرة شهدتها المنطقة سالت على لإثرها السيول.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن التوقعات توضح أن منطقة جازان ستشهد أمطاراً شديدة الغزارة اليوم الجمعة.

وقال: نظراً للتقلبات الجوية التي قد تؤدي إلى جريان الأودية وانعدام الرؤية، ندعو الجميع إلى الحرص على تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس لتلافي أي أخطار، وأيضاً الاستفادة من الأجواء الماطرة.

من ناحيته، توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، هطول أمطار على عدة مناطق، خلال اليوم العاشر من الحالة المطرية الصيفية "تروية".

وذكر المسند أنه يتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، إضافةً إلى جنوبي منطقة الرياض، وأجزاء من الربع الخالي، كما يمتد تأثير الحالة إلى أجزاء من اليمن وسلطنة عُمان وربما الإمارات.

وأشار إلى احتمال أن تتكرر غزارة الأمطار في منطقة جازان، كما يوم أمس أو أشد، مطالباً بضرورة أخذ تعليمات وتحذيرات الجهات ذات العلاقة على محمل الجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم الجمعة.. جازان على موعد مع أمطار غزيرة
سبق

توقع عدد من راصدي الطقس هطول أمطار شديدة الغزارة على منطقة جازان اليوم الجمعة، بعد خمسة أيام ماطرة شهدتها المنطقة سالت على لإثرها السيول.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن التوقعات توضح أن منطقة جازان ستشهد أمطاراً شديدة الغزارة اليوم الجمعة.

وقال: نظراً للتقلبات الجوية التي قد تؤدي إلى جريان الأودية وانعدام الرؤية، ندعو الجميع إلى الحرص على تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس لتلافي أي أخطار، وأيضاً الاستفادة من الأجواء الماطرة.

من ناحيته، توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، هطول أمطار على عدة مناطق، خلال اليوم العاشر من الحالة المطرية الصيفية "تروية".

وذكر المسند أنه يتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، إضافةً إلى جنوبي منطقة الرياض، وأجزاء من الربع الخالي، كما يمتد تأثير الحالة إلى أجزاء من اليمن وسلطنة عُمان وربما الإمارات.

وأشار إلى احتمال أن تتكرر غزارة الأمطار في منطقة جازان، كما يوم أمس أو أشد، مطالباً بضرورة أخذ تعليمات وتحذيرات الجهات ذات العلاقة على محمل الجد.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
04:07 PM

اليوم الجمعة.. جازان على موعد مع أمطار غزيرة

"الأرصاد" تتوقع جريان الأودية وانعدام الرؤية

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فهد كاملي - جازان
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توقع عدد من راصدي الطقس هطول أمطار شديدة الغزارة على منطقة جازان اليوم الجمعة، بعد خمسة أيام ماطرة شهدتها المنطقة سالت على لإثرها السيول.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن التوقعات توضح أن منطقة جازان ستشهد أمطاراً شديدة الغزارة اليوم الجمعة.

وقال: نظراً للتقلبات الجوية التي قد تؤدي إلى جريان الأودية وانعدام الرؤية، ندعو الجميع إلى الحرص على تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس لتلافي أي أخطار، وأيضاً الاستفادة من الأجواء الماطرة.

من ناحيته، توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، هطول أمطار على عدة مناطق، خلال اليوم العاشر من الحالة المطرية الصيفية "تروية".

وذكر المسند أنه يتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، إضافةً إلى جنوبي منطقة الرياض، وأجزاء من الربع الخالي، كما يمتد تأثير الحالة إلى أجزاء من اليمن وسلطنة عُمان وربما الإمارات.

وأشار إلى احتمال أن تتكرر غزارة الأمطار في منطقة جازان، كما يوم أمس أو أشد، مطالباً بضرورة أخذ تعليمات وتحذيرات الجهات ذات العلاقة على محمل الجد.

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