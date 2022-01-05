النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 424 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد "أوميكرون".. "IHU الفرنسي" يحمل 46 طفرة وهذه هي المعلومات المتوفرة عنه

يحتوي على العديد من التغييرات في جيناته ويُعتقد أنه مقاوم للقاحات بشكل أكبر

لم يُفِق العالم بعدُ من صدمة المتحور الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا "أوميكرون"، وظهر في فرنسا المتحور الجديد IHU.

وقال علماء فرنسيون: إن متحور IHU الجديد أكثرُ عدوى من فيروس كورونا الأصلي، ويمكن أن يكون أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات.

وأفاد موقع شبكة "سي إن بي سي" CNBC الأمريكية، بأن العلماء الفرنسيين بمعهد IHU للأمراض الوبائية في حوض البحر المتوسط -حيث جرى اكتشاف المتحور الجديد- أكدوا أنه يمتلك 46 طفرة، من بينها 14 طفرة موجودة على بروتين سنبلة الفيروس.

ونجح المتحور IHU أو سلالة B.1.640.2 في إصابة 12 حالة في فرنسا حتى الآن، مقارنة بـ100.000 حالة إصابة بعدوى أوميكرون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحدهما؛ وفق "العين" الإخبارية.

ولم تظهر بعدُ أو لم يتم اكتشاف إصابات بنفس المتحور في بلدان أخرى، كما لم تُؤخذ عينة من المتحور الجديد لفحصها بواسطة منظمة الصحة العالمية. ويُعتقد أن المتحور نشأ في الكاميرون أو فرنسا؛ حيث إن أول شخص أصيب به وصل إلى فرنسا قادمًا من الكاميرون.

ويُعد المتحور IHU الجديد نوعًا مختلفًا من الفيروس؛ لأنه يحتوي على العديد من التغييرات في جيناته أكثر من الإصدار الأصلي للفيروس، الذي ظهر لأول مرة في عام 2019.

وشرَح الباحثون، أن اثنين من الطفرات في بروتين سنبلة المتغير IHU، وهو جزء من الفيروس الذي يرتبط بالخلايا البشرية ويُسمح له بإصابتها، هما N501Y وE484K، التي ظهرت أولهما لأول مرة في متحور ألفا، والتي تَبَيّن أنها تتسبب في زيادة قابلية الانتقال الفيروس ونشر العدوى بين البشر.

جدير بالذكر أنه رُصدت حتى الآن حوالى 12 إصابة بالمتحور الجديد بالقرب من مرسيليا، والمصاب به رقم "صفر"، هو كاميروني عائد من بلاده إلى مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، ولم يتم رصد IHU حتى الآن في بلدان أخرى، أو وصفه بأنه متحور قيد التحقيق من قِبَل منظمة الصحة العالمية.. ويحمل المتحور 46 طفرة يُعتقد أنها تجعله أكثر مقاومة للقاحات وأكثر عدوى من الفيروس الأصلي. ويختلف وراثيًّا عن السلالة B.1.640 التي يُعتقد أنها ظهرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر الماضي.

ويحمل المتحور الجديد طفرة E484K التي قد تجعل IHU أكثر مقاومة للقاحات، وظهرت به طفرة N501Y التي شوهدت لأول مرة في متحور ألفا، والتي يعتقد الخبراء أنها يمكن أن تجعل المتحور أكثر قابلية للانتشار، ويشير العلماء إلى احتمالية أن يكون IHU قد تطور من فيروس أقدم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد "أوميكرون".. "IHU الفرنسي" يحمل 46 طفرة وهذه هي المعلومات المتوفرة عنه
سبق

لم يُفِق العالم بعدُ من صدمة المتحور الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا "أوميكرون"، وظهر في فرنسا المتحور الجديد IHU.

وقال علماء فرنسيون: إن متحور IHU الجديد أكثرُ عدوى من فيروس كورونا الأصلي، ويمكن أن يكون أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات.

وأفاد موقع شبكة "سي إن بي سي" CNBC الأمريكية، بأن العلماء الفرنسيين بمعهد IHU للأمراض الوبائية في حوض البحر المتوسط -حيث جرى اكتشاف المتحور الجديد- أكدوا أنه يمتلك 46 طفرة، من بينها 14 طفرة موجودة على بروتين سنبلة الفيروس.

ونجح المتحور IHU أو سلالة B.1.640.2 في إصابة 12 حالة في فرنسا حتى الآن، مقارنة بـ100.000 حالة إصابة بعدوى أوميكرون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحدهما؛ وفق "العين" الإخبارية.

ولم تظهر بعدُ أو لم يتم اكتشاف إصابات بنفس المتحور في بلدان أخرى، كما لم تُؤخذ عينة من المتحور الجديد لفحصها بواسطة منظمة الصحة العالمية. ويُعتقد أن المتحور نشأ في الكاميرون أو فرنسا؛ حيث إن أول شخص أصيب به وصل إلى فرنسا قادمًا من الكاميرون.

ويُعد المتحور IHU الجديد نوعًا مختلفًا من الفيروس؛ لأنه يحتوي على العديد من التغييرات في جيناته أكثر من الإصدار الأصلي للفيروس، الذي ظهر لأول مرة في عام 2019.

وشرَح الباحثون، أن اثنين من الطفرات في بروتين سنبلة المتغير IHU، وهو جزء من الفيروس الذي يرتبط بالخلايا البشرية ويُسمح له بإصابتها، هما N501Y وE484K، التي ظهرت أولهما لأول مرة في متحور ألفا، والتي تَبَيّن أنها تتسبب في زيادة قابلية الانتقال الفيروس ونشر العدوى بين البشر.

جدير بالذكر أنه رُصدت حتى الآن حوالى 12 إصابة بالمتحور الجديد بالقرب من مرسيليا، والمصاب به رقم "صفر"، هو كاميروني عائد من بلاده إلى مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، ولم يتم رصد IHU حتى الآن في بلدان أخرى، أو وصفه بأنه متحور قيد التحقيق من قِبَل منظمة الصحة العالمية.. ويحمل المتحور 46 طفرة يُعتقد أنها تجعله أكثر مقاومة للقاحات وأكثر عدوى من الفيروس الأصلي. ويختلف وراثيًّا عن السلالة B.1.640 التي يُعتقد أنها ظهرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر الماضي.

ويحمل المتحور الجديد طفرة E484K التي قد تجعل IHU أكثر مقاومة للقاحات، وظهرت به طفرة N501Y التي شوهدت لأول مرة في متحور ألفا، والتي يعتقد الخبراء أنها يمكن أن تجعل المتحور أكثر قابلية للانتشار، ويشير العلماء إلى احتمالية أن يكون IHU قد تطور من فيروس أقدم.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
11:23 AM

بعد "أوميكرون".. "IHU الفرنسي" يحمل 46 طفرة وهذه هي المعلومات المتوفرة عنه

يحتوي على العديد من التغييرات في جيناته ويُعتقد أنه مقاوم للقاحات بشكل أكبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,745

لم يُفِق العالم بعدُ من صدمة المتحور الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا "أوميكرون"، وظهر في فرنسا المتحور الجديد IHU.

وقال علماء فرنسيون: إن متحور IHU الجديد أكثرُ عدوى من فيروس كورونا الأصلي، ويمكن أن يكون أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات.

وأفاد موقع شبكة "سي إن بي سي" CNBC الأمريكية، بأن العلماء الفرنسيين بمعهد IHU للأمراض الوبائية في حوض البحر المتوسط -حيث جرى اكتشاف المتحور الجديد- أكدوا أنه يمتلك 46 طفرة، من بينها 14 طفرة موجودة على بروتين سنبلة الفيروس.

ونجح المتحور IHU أو سلالة B.1.640.2 في إصابة 12 حالة في فرنسا حتى الآن، مقارنة بـ100.000 حالة إصابة بعدوى أوميكرون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحدهما؛ وفق "العين" الإخبارية.

ولم تظهر بعدُ أو لم يتم اكتشاف إصابات بنفس المتحور في بلدان أخرى، كما لم تُؤخذ عينة من المتحور الجديد لفحصها بواسطة منظمة الصحة العالمية. ويُعتقد أن المتحور نشأ في الكاميرون أو فرنسا؛ حيث إن أول شخص أصيب به وصل إلى فرنسا قادمًا من الكاميرون.

ويُعد المتحور IHU الجديد نوعًا مختلفًا من الفيروس؛ لأنه يحتوي على العديد من التغييرات في جيناته أكثر من الإصدار الأصلي للفيروس، الذي ظهر لأول مرة في عام 2019.

وشرَح الباحثون، أن اثنين من الطفرات في بروتين سنبلة المتغير IHU، وهو جزء من الفيروس الذي يرتبط بالخلايا البشرية ويُسمح له بإصابتها، هما N501Y وE484K، التي ظهرت أولهما لأول مرة في متحور ألفا، والتي تَبَيّن أنها تتسبب في زيادة قابلية الانتقال الفيروس ونشر العدوى بين البشر.

جدير بالذكر أنه رُصدت حتى الآن حوالى 12 إصابة بالمتحور الجديد بالقرب من مرسيليا، والمصاب به رقم "صفر"، هو كاميروني عائد من بلاده إلى مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، ولم يتم رصد IHU حتى الآن في بلدان أخرى، أو وصفه بأنه متحور قيد التحقيق من قِبَل منظمة الصحة العالمية.. ويحمل المتحور 46 طفرة يُعتقد أنها تجعله أكثر مقاومة للقاحات وأكثر عدوى من الفيروس الأصلي. ويختلف وراثيًّا عن السلالة B.1.640 التي يُعتقد أنها ظهرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر الماضي.

ويحمل المتحور الجديد طفرة E484K التي قد تجعل IHU أكثر مقاومة للقاحات، وظهرت به طفرة N501Y التي شوهدت لأول مرة في متحور ألفا، والتي يعتقد الخبراء أنها يمكن أن تجعل المتحور أكثر قابلية للانتشار، ويشير العلماء إلى احتمالية أن يكون IHU قد تطور من فيروس أقدم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,239
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,249
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,692
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,597

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة