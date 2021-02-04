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شاهد.. ارتفاع منسوب المياه بشوارع تبوك يستنفر الجهات الحكومية

"الدفاع المدني" حذّر الأهالي من النزول لبطون الأودية أو الاقتراب من السيول

بدأت بعض أودية منطقة تبوك، بالجريان نتيجة للأمطار التي تشهدها المنطقة، وزاد منسوب المياه في الشوارع رغم وجود قنوات التصريف بسبب غزارة المياه.

وشرعت جميع الجهات الحكومية المشاركة في خطة الدفاع المدني؛ لمواجهة خطر الأمطار والحالة الجوية المتقلبة بتنفيذ الخطة كل فيما يخصه.

وتواجد مرور منطقة تبوك في شوارع المحافظات بكامل طاقته؛ لتسهيل الحركة المرورية في التقاطعات المتضررة سواء بسبب ارتفاع منسوب المياه أو تعطل بعض الإشارات المرورية، وتحويل المسارات للطرق الآمنة.

من جهتها وزعت أمانة منطقة تبوك آلياتها ومعداتها لسحب المياه المتجمعة في الشوارع وفتح المناهل المغلقة، وكثفت من تواجد فرقها الميدانية للرصد والمتابعة وتوجيه المعدات؛ فيما تواجدت الدوريات الأمنية والشرطة ميدانيًّا لدعم ومساندة الجهات الأمنية الأخرى.

وانتشرت فِرَق الهلال الأحمر السعودي معلنة جاهزيتها؛ فيما خرجت فِرَق ميدانية من فرع وزارة النقل والمواصلات على الطرق لصيانتها ومتابعة ما يستجد على الطرق وفق الحالة المطرية.

ونفّذت بقية القطاعات الحكومية الأخرى الدورَ المنوط بها في خطة الدفاع المدني والتي يرأس لجنتها أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان.

من جهته، حذّر الدفاع المدني أهالي منطقة تبوك من النزول لبطون الأودية والشعاب أو الاقتراب من السيول أثناء جريانها وتوخي الحذر عند التنزه.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أهابت في بيان سابق بالجميع، توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

تبوك الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ارتفاع منسوب المياه بشوارع تبوك يستنفر الجهات الحكومية
سبق

بدأت بعض أودية منطقة تبوك، بالجريان نتيجة للأمطار التي تشهدها المنطقة، وزاد منسوب المياه في الشوارع رغم وجود قنوات التصريف بسبب غزارة المياه.

وشرعت جميع الجهات الحكومية المشاركة في خطة الدفاع المدني؛ لمواجهة خطر الأمطار والحالة الجوية المتقلبة بتنفيذ الخطة كل فيما يخصه.

وتواجد مرور منطقة تبوك في شوارع المحافظات بكامل طاقته؛ لتسهيل الحركة المرورية في التقاطعات المتضررة سواء بسبب ارتفاع منسوب المياه أو تعطل بعض الإشارات المرورية، وتحويل المسارات للطرق الآمنة.

من جهتها وزعت أمانة منطقة تبوك آلياتها ومعداتها لسحب المياه المتجمعة في الشوارع وفتح المناهل المغلقة، وكثفت من تواجد فرقها الميدانية للرصد والمتابعة وتوجيه المعدات؛ فيما تواجدت الدوريات الأمنية والشرطة ميدانيًّا لدعم ومساندة الجهات الأمنية الأخرى.

وانتشرت فِرَق الهلال الأحمر السعودي معلنة جاهزيتها؛ فيما خرجت فِرَق ميدانية من فرع وزارة النقل والمواصلات على الطرق لصيانتها ومتابعة ما يستجد على الطرق وفق الحالة المطرية.

ونفّذت بقية القطاعات الحكومية الأخرى الدورَ المنوط بها في خطة الدفاع المدني والتي يرأس لجنتها أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان.

من جهته، حذّر الدفاع المدني أهالي منطقة تبوك من النزول لبطون الأودية والشعاب أو الاقتراب من السيول أثناء جريانها وتوخي الحذر عند التنزه.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أهابت في بيان سابق بالجميع، توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
11:58 AM

شاهد.. ارتفاع منسوب المياه بشوارع تبوك يستنفر الجهات الحكومية

"الدفاع المدني" حذّر الأهالي من النزول لبطون الأودية أو الاقتراب من السيول

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نواف الغضوري - تبوك
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بدأت بعض أودية منطقة تبوك، بالجريان نتيجة للأمطار التي تشهدها المنطقة، وزاد منسوب المياه في الشوارع رغم وجود قنوات التصريف بسبب غزارة المياه.

وشرعت جميع الجهات الحكومية المشاركة في خطة الدفاع المدني؛ لمواجهة خطر الأمطار والحالة الجوية المتقلبة بتنفيذ الخطة كل فيما يخصه.

وتواجد مرور منطقة تبوك في شوارع المحافظات بكامل طاقته؛ لتسهيل الحركة المرورية في التقاطعات المتضررة سواء بسبب ارتفاع منسوب المياه أو تعطل بعض الإشارات المرورية، وتحويل المسارات للطرق الآمنة.

من جهتها وزعت أمانة منطقة تبوك آلياتها ومعداتها لسحب المياه المتجمعة في الشوارع وفتح المناهل المغلقة، وكثفت من تواجد فرقها الميدانية للرصد والمتابعة وتوجيه المعدات؛ فيما تواجدت الدوريات الأمنية والشرطة ميدانيًّا لدعم ومساندة الجهات الأمنية الأخرى.

وانتشرت فِرَق الهلال الأحمر السعودي معلنة جاهزيتها؛ فيما خرجت فِرَق ميدانية من فرع وزارة النقل والمواصلات على الطرق لصيانتها ومتابعة ما يستجد على الطرق وفق الحالة المطرية.

ونفّذت بقية القطاعات الحكومية الأخرى الدورَ المنوط بها في خطة الدفاع المدني والتي يرأس لجنتها أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان.

من جهته، حذّر الدفاع المدني أهالي منطقة تبوك من النزول لبطون الأودية والشعاب أو الاقتراب من السيول أثناء جريانها وتوخي الحذر عند التنزه.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أهابت في بيان سابق بالجميع، توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

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