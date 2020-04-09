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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني)

سيوارى جثمانها الثرى يوم غدٍ الجمعة في مكة المكرمة

أعلن الديوان الملكي وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة في مكة المكرمة.
وفيما يلي نص "بيان من الديوان الملكي":
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة الموافق 17/ 8/ 1441هـ في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الديوان الملكي

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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني)
سبق

أعلن الديوان الملكي وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة في مكة المكرمة.
وفيما يلي نص "بيان من الديوان الملكي":
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة الموافق 17/ 8/ 1441هـ في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
07:42 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:49 PM

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني)

سيوارى جثمانها الثرى يوم غدٍ الجمعة في مكة المكرمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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6,969

أعلن الديوان الملكي وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة في مكة المكرمة.
وفيما يلي نص "بيان من الديوان الملكي":
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة الموافق 17/ 8/ 1441هـ في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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