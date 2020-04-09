أعلن الديوان الملكي وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة في مكة المكرمة. وفيما يلي نص "بيان من الديوان الملكي": انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة الموافق 17/ 8/ 1441هـ في مكة المكرمة. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-09 أعلن الديوان الملكي وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة في مكة المكرمة.

وفيما يلي نص "بيان من الديوان الملكي":

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة الموافق 17/ 8/ 1441هـ في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 07:42 PM

اخر تعديل 09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 08:49 PM

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) سيوارى جثمانها الثرى يوم غدٍ الجمعة في مكة المكرمة





A A A





6 مشاركة

أعلن الديوان الملكي وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة في مكة المكرمة.

وفيما يلي نص "بيان من الديوان الملكي":

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة الموافق 17/ 8/ 1441هـ في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.