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"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

توقع بدخول مصر إلى الموجة الثالثة لـ"كورونا" في أبريل

"النادي" أعرَبَ عن تخوفات من تزامنها مع شهر رمضان

تَوقع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية محمد النادي، اليوم (السبت)، دخول مصر في الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد في بداية أبريل المقبل.

وبيّن "النادي" أن المنحنى الوبائي في البلاد يشهد حالة من الارتفاع في عدد الإصابات.

وأضاف في حوار مع صحيفة "الوطن" نقله "روسيا اليوم"، أن إيطاليا دخلت الموجة الثالثة، والمنحنى الوبائي في إيطاليا وقراءته يشبهان مصر؛ إلا أن إيطاليا تسبقها بشهر ونصف.

وعبّر المسؤول المصري عن وجود تخوفات بشأن شهر أبريل، الذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان.

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توقع بدخول مصر إلى الموجة الثالثة لـ"كورونا" في أبريل
سبق

تَوقع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية محمد النادي، اليوم (السبت)، دخول مصر في الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد في بداية أبريل المقبل.

وبيّن "النادي" أن المنحنى الوبائي في البلاد يشهد حالة من الارتفاع في عدد الإصابات.

وأضاف في حوار مع صحيفة "الوطن" نقله "روسيا اليوم"، أن إيطاليا دخلت الموجة الثالثة، والمنحنى الوبائي في إيطاليا وقراءته يشبهان مصر؛ إلا أن إيطاليا تسبقها بشهر ونصف.

وعبّر المسؤول المصري عن وجود تخوفات بشأن شهر أبريل، الذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
04:37 PM

توقع بدخول مصر إلى الموجة الثالثة لـ"كورونا" في أبريل

"النادي" أعرَبَ عن تخوفات من تزامنها مع شهر رمضان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية محمد النادي، اليوم (السبت)، دخول مصر في الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد في بداية أبريل المقبل.

وبيّن "النادي" أن المنحنى الوبائي في البلاد يشهد حالة من الارتفاع في عدد الإصابات.

وأضاف في حوار مع صحيفة "الوطن" نقله "روسيا اليوم"، أن إيطاليا دخلت الموجة الثالثة، والمنحنى الوبائي في إيطاليا وقراءته يشبهان مصر؛ إلا أن إيطاليا تسبقها بشهر ونصف.

وعبّر المسؤول المصري عن وجود تخوفات بشأن شهر أبريل، الذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان.

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