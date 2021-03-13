توقع بدخول مصر إلى الموجة الثالثة لـ"كورونا" في أبريل

"النادي" أعرَبَ عن تخوفات من تزامنها مع شهر رمضان

تَوقع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية محمد النادي، اليوم (السبت)، دخول مصر في الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد في بداية أبريل المقبل.

وبيّن "النادي" أن المنحنى الوبائي في البلاد يشهد حالة من الارتفاع في عدد الإصابات.

وأضاف في حوار مع صحيفة "الوطن" نقله "روسيا اليوم"، أن إيطاليا دخلت الموجة الثالثة، والمنحنى الوبائي في إيطاليا وقراءته يشبهان مصر؛ إلا أن إيطاليا تسبقها بشهر ونصف.

وعبّر المسؤول المصري عن وجود تخوفات بشأن شهر أبريل، الذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان.