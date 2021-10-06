الرباع السعودي "مجيد" يحقق الفضية.. في بطولة العالم للشباب
"الفيصل" قدّم التهنئة للبطل
حقّق الرباع السعودي علي مجيد الميدالية الفضية بعد أن حقّق المركز الثاني في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال تحت 17 سنة، والتي تنظّمها وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، وتستمرّ حتى 12 أكتوبر الجاري.
وحقّق مجيد المركز الثاني في منافسات 55 كجم خطف، بينما خطف الذهبية الإندونيسي ساتريو أدي نوغروهو.
وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قدّم التهنئة للبطل "مجيد" من خلال تغريدة في حسابه في "تويتر" قال فيها: "أبارك للربّاع السعودي علي مجيد فوزه بالمركز الثاني في منافسات 55 كجم، ببطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، تستاهل يا بطل.
الرباع السعودي "مجيد" يحقق الفضية.. في بطولة العالم للشباب
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-10-06
حقّق الرباع السعودي علي مجيد الميدالية الفضية بعد أن حقّق المركز الثاني في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال تحت 17 سنة، والتي تنظّمها وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، وتستمرّ حتى 12 أكتوبر الجاري.
وحقّق مجيد المركز الثاني في منافسات 55 كجم خطف، بينما خطف الذهبية الإندونيسي ساتريو أدي نوغروهو.
وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قدّم التهنئة للبطل "مجيد" من خلال تغريدة في حسابه في "تويتر" قال فيها: "أبارك للربّاع السعودي علي مجيد فوزه بالمركز الثاني في منافسات 55 كجم، ببطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، تستاهل يا بطل.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
05:20 PM
الرباع السعودي "مجيد" يحقق الفضية.. في بطولة العالم للشباب
حقّق الرباع السعودي علي مجيد الميدالية الفضية بعد أن حقّق المركز الثاني في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال تحت 17 سنة، والتي تنظّمها وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، وتستمرّ حتى 12 أكتوبر الجاري.
وحقّق مجيد المركز الثاني في منافسات 55 كجم خطف، بينما خطف الذهبية الإندونيسي ساتريو أدي نوغروهو.
وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قدّم التهنئة للبطل "مجيد" من خلال تغريدة في حسابه في "تويتر" قال فيها: "أبارك للربّاع السعودي علي مجيد فوزه بالمركز الثاني في منافسات 55 كجم، ببطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، تستاهل يا بطل.