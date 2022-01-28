تُخفي الداخل فيها .. "الماء والشجر والذهب" لوحات ساحرة من "أم الذيابة"

لقطات وثّقها المصوّر "الطويل" عبر كاميرته الطائرة نالت استحسان المتابعين

لوحة جمالية جمعت "الماء وأشجار الطلح والسدر وكثبان نفود الدهناء الذهبية" هي عنوان روضة "أم الذيابة" شمال شرقي الأرطاوية بمحافظة المجمعة.

وتتسم الروضة بجمالها الطبيعي؛ حيث تُطل على الكثبان الرملية لنفود الدهناء، ويصب فيها واديان رئيسان: وادي الحثاقي، ووادي السحمي؛ المنحدران من الجبال الغربية لمدينة الأرطاوية.

وينبت في الروضة الطلح والسدر بكثافة كبيرة؛ ما يجعلها تخفي الداخل فيها عن الأنظار، كما ينبت فيها الرمث والحرمل والعشر.

وتقع الروضة بعد الأرطاوية بـ 34كم على طريق "الأرطاوية - الكويت"؛ إذ يجد قاصدها طريقاً صحراوياً ممهداً عندما يقطع ٣٤ كم من الأرطاوية، وبالتحديد قبل محطة ساسكو بنصف كيلو تقريباً، عندها يتجه قاصدها مع الطريق الممهد جنوباً؛ ليجدها في نهاية الطريق الصحراوي على بُعد ٤ كم من الطريق المسفلت.

هذا وقد وثّق المصوّر محمد عثمان الطويل؛ بكاميرته الطائرة، جمال تلك الروضة بالصور ومقاطع الفيديو في مناظر طبيعية نالت استحسان المهتمين والمتابعين.