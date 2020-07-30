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الأمطار والسيول تجرف طريق حفار الرميضة جنوب الليث

سالكوه اضطروا إلى استخدام "الترابي" بعد أن خف منسوب المياه

تسبَّبت قوة الأمطار والسيول التي شهدتها بعض المراكز جنوب الليث في انهيار وقَطْع طريق حفار الرميضة؛ وذلك لتشبُّع التربة بالمياه؛ ما أدى إلى جرف الأسفلت، وتوقُّف الحركة المرورية على ذلك الطريق؛ فاضطر سالكوه لاستخدام الطريق الترابي بعد أن خف منسوب مياه السيل.


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الأمطار والسيول تجرف طريق حفار الرميضة جنوب الليث
سبق

تسبَّبت قوة الأمطار والسيول التي شهدتها بعض المراكز جنوب الليث في انهيار وقَطْع طريق حفار الرميضة؛ وذلك لتشبُّع التربة بالمياه؛ ما أدى إلى جرف الأسفلت، وتوقُّف الحركة المرورية على ذلك الطريق؛ فاضطر سالكوه لاستخدام الطريق الترابي بعد أن خف منسوب مياه السيل.


30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
12:35 AM

الأمطار والسيول تجرف طريق حفار الرميضة جنوب الليث

سالكوه اضطروا إلى استخدام "الترابي" بعد أن خف منسوب المياه

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حسن العيسي - الليث
5
5,062

تسبَّبت قوة الأمطار والسيول التي شهدتها بعض المراكز جنوب الليث في انهيار وقَطْع طريق حفار الرميضة؛ وذلك لتشبُّع التربة بالمياه؛ ما أدى إلى جرف الأسفلت، وتوقُّف الحركة المرورية على ذلك الطريق؛ فاضطر سالكوه لاستخدام الطريق الترابي بعد أن خف منسوب مياه السيل.


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