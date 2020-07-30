تسبَّبت قوة الأمطار والسيول التي شهدتها بعض المراكز جنوب الليث في انهيار وقَطْع طريق حفار الرميضة؛ وذلك لتشبُّع التربة بالمياه؛ ما أدى إلى جرف الأسفلت، وتوقُّف الحركة المرورية على ذلك الطريق؛ فاضطر سالكوه لاستخدام الطريق الترابي بعد أن خف منسوب مياه السيل.

الأمطار والسيول تجرف طريق حفار الرميضة جنوب الليث حسن العيسي سبق 2020-07-30 تسبَّبت قوة الأمطار والسيول التي شهدتها بعض المراكز جنوب الليث في انهيار وقَطْع طريق حفار الرميضة؛ وذلك لتشبُّع التربة بالمياه؛ ما أدى إلى جرف الأسفلت، وتوقُّف الحركة المرورية على ذلك الطريق؛ فاضطر سالكوه لاستخدام الطريق الترابي بعد أن خف منسوب مياه السيل.



30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 12:35 AM

الأمطار والسيول تجرف طريق حفار الرميضة جنوب الليث سالكوه اضطروا إلى استخدام "الترابي" بعد أن خف منسوب المياه





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تسبَّبت قوة الأمطار والسيول التي شهدتها بعض المراكز جنوب الليث في انهيار وقَطْع طريق حفار الرميضة؛ وذلك لتشبُّع التربة بالمياه؛ ما أدى إلى جرف الأسفلت، وتوقُّف الحركة المرورية على ذلك الطريق؛ فاضطر سالكوه لاستخدام الطريق الترابي بعد أن خف منسوب مياه السيل.



