نجح أبطال الجمارك السعودية في إحباط محاولتي تهريب مبالغ نقدية بلغ مقدارها 2,250,000 ريال سعودي.
وعُثر على المبالغ المهربة مخبأة بطريقة احترافية داخل ديكور أمامي لمركبة والأخرى في طيّات أمتعة شخصية.
"الجمارك السعودية" تحبط محاولتين لتهريب 2,250,000 ريال
نجح أبطال الجمارك السعودية في إحباط محاولتي تهريب مبالغ نقدية بلغ مقدارها 2,250,000 ريال سعودي.
وعُثر على المبالغ المهربة مخبأة بطريقة احترافية داخل ديكور أمامي لمركبة والأخرى في طيّات أمتعة شخصية.
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"الجمارك السعودية" تحبط محاولتين لتهريب 2,250,000 ريالمنصور الشلاقي سبق 2021-04-26
نجح أبطال الجمارك السعودية في إحباط محاولتي تهريب مبالغ نقدية بلغ مقدارها 2,250,000 ريال سعودي.
26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
11:14 PM
"الجمارك السعودية" تحبط محاولتين لتهريب 2,250,000 ريال
نجح أبطال الجمارك السعودية في إحباط محاولتي تهريب مبالغ نقدية بلغ مقدارها 2,250,000 ريال سعودي.
وعُثر على المبالغ المهربة مخبأة بطريقة احترافية داخل ديكور أمامي لمركبة والأخرى في طيّات أمتعة شخصية.
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