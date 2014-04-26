النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"‎الجمارك السعودية" تحبط محاولتين لتهريب 2,250,000 ريال

نجح أبطال ‎الجمارك السعودية في إحباط محاولتي تهريب مبالغ نقدية بلغ مقدارها 2,250,000 ريال سعودي.

وعُثر على المبالغ المهربة مخبأة بطريقة احترافية داخل ديكور أمامي لمركبة والأخرى في طيّات أمتعة شخصية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"‎الجمارك السعودية" تحبط محاولتين لتهريب 2,250,000 ريال
سبق

نجح أبطال ‎الجمارك السعودية في إحباط محاولتي تهريب مبالغ نقدية بلغ مقدارها 2,250,000 ريال سعودي.

وعُثر على المبالغ المهربة مخبأة بطريقة احترافية داخل ديكور أمامي لمركبة والأخرى في طيّات أمتعة شخصية.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
11:14 PM

"‎الجمارك السعودية" تحبط محاولتين لتهريب 2,250,000 ريال

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
1
633

نجح أبطال ‎الجمارك السعودية في إحباط محاولتي تهريب مبالغ نقدية بلغ مقدارها 2,250,000 ريال سعودي.

وعُثر على المبالغ المهربة مخبأة بطريقة احترافية داخل ديكور أمامي لمركبة والأخرى في طيّات أمتعة شخصية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,393
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,220
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,720
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,662

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة