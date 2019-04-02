وزير الصحة يدشّن فعاليات ملتقى القلب 2019.. غدًا

تستضيفه مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في "رابغ"

تنظم وزارة الصحة ملتقى القلب 2019، وذلك خلال الفترة من الغد 27 – 29 رجب 1440هـ الموافق 3 – 5 أبريل 2019م بفندق البيلسان في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، برعاية وحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وذكر نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد بن محمد الضويلع أن بداية الفعاليات العلمية ستتضمن تكريم العديد من البرامج التخصصية الدقيقة والمتميزة في مجال أمراض وجراحة القلب، تشمل برنامج "نصل لقلوبكم" وبرنامج "تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة" بمركز القلب في المدينة المنورة، وخدمات القلب لضيوف الرحمن في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، إضافة إلى برنامج "القلب الصناعي" بمركز الأمير سلطان للقلب بالأحساء، وبرنامج "طب وجراحة قلب الأطفال" بمنطقة القصيم ومبادرة الخدمات العلاجية لمختلف مناطق المملكة.

وأوضح أن التكريم يأتي نظراً لما يتحقق من نجاحات طبية كبيرة ونوعية تعكس النقلة والتطور الذي تشهده الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها في المملكة.