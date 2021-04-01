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جامعة شقراء تعلن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة شقراء، اليوم الخميس الموافق 19 / 8 / 1442هـ، عن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ، وذلك وفقًا للقرار السامي الكريم بتقديم الاختبارات النهائية، حيث تبدأ الاختبارات يوم الأحد الموافق 29 / 8 / 1442هـ، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 22 / 9 / 1442هـ.

وتُعقد كل الاختبارات للمقررات النظرية عن بُعد بجميع الكليات، على أن تحدد كلية الهندسة والكليات الصحية والسنة التحضيرية المقررات التي ستكون اختباراتها حضورية، مع التشديد على جميع الكليات بالعمل بالدليل الاسترشادي لوزارة الصحة واتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلَّغة من وزارة الصحة والتشديد على جميع الطلبة والمنسوبين بتحميل تطبيقي توكلنا وتباعد.

وتم التنبيه على الطلاب والطالبات بضرورة المتابعة مع الكليات لمعرفة فترات وجداول الاختبارات بكلياتهم، والاطلاع أولاً بأول على كل المستجدات، مع التمنيات بالنجاح والتوفيق لطلاب وطالبات الجامعة في كل الكليات.

جامعة شقراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة شقراء تعلن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني
سبق

أعلنت جامعة شقراء، اليوم الخميس الموافق 19 / 8 / 1442هـ، عن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ، وذلك وفقًا للقرار السامي الكريم بتقديم الاختبارات النهائية، حيث تبدأ الاختبارات يوم الأحد الموافق 29 / 8 / 1442هـ، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 22 / 9 / 1442هـ.

وتُعقد كل الاختبارات للمقررات النظرية عن بُعد بجميع الكليات، على أن تحدد كلية الهندسة والكليات الصحية والسنة التحضيرية المقررات التي ستكون اختباراتها حضورية، مع التشديد على جميع الكليات بالعمل بالدليل الاسترشادي لوزارة الصحة واتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلَّغة من وزارة الصحة والتشديد على جميع الطلبة والمنسوبين بتحميل تطبيقي توكلنا وتباعد.

وتم التنبيه على الطلاب والطالبات بضرورة المتابعة مع الكليات لمعرفة فترات وجداول الاختبارات بكلياتهم، والاطلاع أولاً بأول على كل المستجدات، مع التمنيات بالنجاح والتوفيق لطلاب وطالبات الجامعة في كل الكليات.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
09:17 PM

جامعة شقراء تعلن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

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فلاح الجوفان - شقراء
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أعلنت جامعة شقراء، اليوم الخميس الموافق 19 / 8 / 1442هـ، عن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ، وذلك وفقًا للقرار السامي الكريم بتقديم الاختبارات النهائية، حيث تبدأ الاختبارات يوم الأحد الموافق 29 / 8 / 1442هـ، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 22 / 9 / 1442هـ.

وتُعقد كل الاختبارات للمقررات النظرية عن بُعد بجميع الكليات، على أن تحدد كلية الهندسة والكليات الصحية والسنة التحضيرية المقررات التي ستكون اختباراتها حضورية، مع التشديد على جميع الكليات بالعمل بالدليل الاسترشادي لوزارة الصحة واتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلَّغة من وزارة الصحة والتشديد على جميع الطلبة والمنسوبين بتحميل تطبيقي توكلنا وتباعد.

وتم التنبيه على الطلاب والطالبات بضرورة المتابعة مع الكليات لمعرفة فترات وجداول الاختبارات بكلياتهم، والاطلاع أولاً بأول على كل المستجدات، مع التمنيات بالنجاح والتوفيق لطلاب وطالبات الجامعة في كل الكليات.

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