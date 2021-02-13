النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه

كان يجهز لتفجيرها في إحدى نقاط التفتيش جنوبي قضاء الدور بالعراق

قتل ما لا يقل عن 21 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، بانفجار سيارة مفخخة جنوبي محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي، في بيان: إن 21 عنصرًا من داعش قُتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان يسعى لتفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية، في منطقة جلام سامراء جنوبي قضاء الدور.

وأوضح، بحسب سكاي نيوز عربية، أن الانتحاري، وقبل مغادرته إحدى المضافات التابعة للتنظيم، ضغط على زر منبه الصوت في السيارة لتوديع رفاقه، متناسيًا أن الزر مرتبط بشحنة التفجير؛ مما أدى إلى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين، إطاحة عدد من قادة التنظيم، من بينهم قيادي يشغل ما يُوصف بمنصب "والي داعش" في العراق، و"المسؤول العسكري"، في إطار عمليات "ثأر الشهداء" التي جاءت ردًّا على هجوم ساحة الطيران.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه
سبق

قتل ما لا يقل عن 21 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، بانفجار سيارة مفخخة جنوبي محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي، في بيان: إن 21 عنصرًا من داعش قُتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان يسعى لتفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية، في منطقة جلام سامراء جنوبي قضاء الدور.

وأوضح، بحسب سكاي نيوز عربية، أن الانتحاري، وقبل مغادرته إحدى المضافات التابعة للتنظيم، ضغط على زر منبه الصوت في السيارة لتوديع رفاقه، متناسيًا أن الزر مرتبط بشحنة التفجير؛ مما أدى إلى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين، إطاحة عدد من قادة التنظيم، من بينهم قيادي يشغل ما يُوصف بمنصب "والي داعش" في العراق، و"المسؤول العسكري"، في إطار عمليات "ثأر الشهداء" التي جاءت ردًّا على هجوم ساحة الطيران.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
12:33 PM

ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه

كان يجهز لتفجيرها في إحدى نقاط التفتيش جنوبي قضاء الدور بالعراق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
15,264

قتل ما لا يقل عن 21 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، بانفجار سيارة مفخخة جنوبي محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي، في بيان: إن 21 عنصرًا من داعش قُتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان يسعى لتفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية، في منطقة جلام سامراء جنوبي قضاء الدور.

وأوضح، بحسب سكاي نيوز عربية، أن الانتحاري، وقبل مغادرته إحدى المضافات التابعة للتنظيم، ضغط على زر منبه الصوت في السيارة لتوديع رفاقه، متناسيًا أن الزر مرتبط بشحنة التفجير؛ مما أدى إلى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين، إطاحة عدد من قادة التنظيم، من بينهم قيادي يشغل ما يُوصف بمنصب "والي داعش" في العراق، و"المسؤول العسكري"، في إطار عمليات "ثأر الشهداء" التي جاءت ردًّا على هجوم ساحة الطيران.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,492
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,745
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,456

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة