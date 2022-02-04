سياسات "أبل" ستكبّد فيسبوك خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار في 2022

كشفت تقارير صحفية عالمية أن سياسات شركة "أبل" الأمريكية الموجودة في نظام تشغيل "آي أو إس" بهواتف "آيفون" يمكنها أن تكبد شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن المدير المالي لشركة "ميتا" ديفيد وينر، رأى تغييرات سياسات خصوصية "أبل" تسببت في خسائر كبيرة للشركة في الربع الرابع من عام 2021، وهو ما قد يستمر في عام 2022 أيضًا.

وتسببت تحديثات "آي أو إس 14.5" التي أطلقتها أبل في أبريل 2021، في خسائر فادحة لعمالقة التكنولوجيا بعد منعهم من تتبع أنشطة مستخدمي هواتف "آيفون" لأغراض دعائية وإعلانية.

وقالت شيريل ساندبرج مديرة العمليات في "ميتا": "سنواجه تحديات عديدة في عام 2022 وفق سياسات أبل الجديدة، أولها أن دقة استهداف إعلاناتنا انخفضت، مما أدى إلى زيادة تكلفة تحقيق النتائج، والآخر هو أن قياس هذه النتائج أصبح أكثر صعوبة".