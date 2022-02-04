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سياسات "أبل" ستكبّد فيسبوك خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار في 2022

كشفت تقارير صحفية عالمية أن سياسات شركة "أبل" الأمريكية الموجودة في نظام تشغيل "آي أو إس" بهواتف "آيفون" يمكنها أن تكبد شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن المدير المالي لشركة "ميتا" ديفيد وينر، رأى تغييرات سياسات خصوصية "أبل" تسببت في خسائر كبيرة للشركة في الربع الرابع من عام 2021، وهو ما قد يستمر في عام 2022 أيضًا.

وتسببت تحديثات "آي أو إس 14.5" التي أطلقتها أبل في أبريل 2021، في خسائر فادحة لعمالقة التكنولوجيا بعد منعهم من تتبع أنشطة مستخدمي هواتف "آيفون" لأغراض دعائية وإعلانية.

وقالت شيريل ساندبرج مديرة العمليات في "ميتا": "سنواجه تحديات عديدة في عام 2022 وفق سياسات أبل الجديدة، أولها أن دقة استهداف إعلاناتنا انخفضت، مما أدى إلى زيادة تكلفة تحقيق النتائج، والآخر هو أن قياس هذه النتائج أصبح أكثر صعوبة".

شركة أبل الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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سياسات "أبل" ستكبّد فيسبوك خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار في 2022
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن سياسات شركة "أبل" الأمريكية الموجودة في نظام تشغيل "آي أو إس" بهواتف "آيفون" يمكنها أن تكبد شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن المدير المالي لشركة "ميتا" ديفيد وينر، رأى تغييرات سياسات خصوصية "أبل" تسببت في خسائر كبيرة للشركة في الربع الرابع من عام 2021، وهو ما قد يستمر في عام 2022 أيضًا.

وتسببت تحديثات "آي أو إس 14.5" التي أطلقتها أبل في أبريل 2021، في خسائر فادحة لعمالقة التكنولوجيا بعد منعهم من تتبع أنشطة مستخدمي هواتف "آيفون" لأغراض دعائية وإعلانية.

وقالت شيريل ساندبرج مديرة العمليات في "ميتا": "سنواجه تحديات عديدة في عام 2022 وفق سياسات أبل الجديدة، أولها أن دقة استهداف إعلاناتنا انخفضت، مما أدى إلى زيادة تكلفة تحقيق النتائج، والآخر هو أن قياس هذه النتائج أصبح أكثر صعوبة".

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
02:41 PM

سياسات "أبل" ستكبّد فيسبوك خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار في 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن سياسات شركة "أبل" الأمريكية الموجودة في نظام تشغيل "آي أو إس" بهواتف "آيفون" يمكنها أن تكبد شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن المدير المالي لشركة "ميتا" ديفيد وينر، رأى تغييرات سياسات خصوصية "أبل" تسببت في خسائر كبيرة للشركة في الربع الرابع من عام 2021، وهو ما قد يستمر في عام 2022 أيضًا.

وتسببت تحديثات "آي أو إس 14.5" التي أطلقتها أبل في أبريل 2021، في خسائر فادحة لعمالقة التكنولوجيا بعد منعهم من تتبع أنشطة مستخدمي هواتف "آيفون" لأغراض دعائية وإعلانية.

وقالت شيريل ساندبرج مديرة العمليات في "ميتا": "سنواجه تحديات عديدة في عام 2022 وفق سياسات أبل الجديدة، أولها أن دقة استهداف إعلاناتنا انخفضت، مما أدى إلى زيادة تكلفة تحقيق النتائج، والآخر هو أن قياس هذه النتائج أصبح أكثر صعوبة".

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,542
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,196
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,007

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