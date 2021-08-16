صفقة الـ 25 مليار دولار.. أرامكو في محادثات متقدمة مع "ريلاينس"

لشراء حصة بنسبة 20% من أنشطة الشركة لتحويل النفط إلى كيماويات

قالت وكالة بلومبرغ إن شركة أرامكو تعقد محادثات متقدمة بشأن صفقة تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار مع ريلاينس إندستريز الهندية.

ووفقاً للتقرير، فإن شركة "أرامكو" تجري محادثات متقدمة حول صفقة لشراء حصة بنسبة 20% أنشطة "ريلاينس إندستريز" لتحويل النفط إلى كيميائيات.

وأضاف التقرير، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة.

وعقب هذا التقرير، ارتفع سهم شركة "ريلاينس إندستريز"، المملوكة لرجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، بأكثر من 2% إلى 2197 روبية للسهم الواحد.

والعام الماضي، أعلنت "ريلاينس"، التي تشغل أكبر مجمع للتكرير في العالم، صفقة مع شركة "أرامكو"، في إطار جهود الشركة الهندية لتقليص حجم ديونها.

لكن في شهر يوليو 2020 قال موكيش أمباني؛ رئيس مجلس إدارة "ريلاينس إندستريز"، إن خطط المجموعة الهندية لبيع "أرامكو" السعودية حصة 20 بالمئة من أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات، قد تأجلت.

وعن سبب تأجيل الصفقة، قال "بسبب ظروف لم تكن متوقعة في سوق الطاقة ووضع "كوفيد-19"، لم يتحقق تقدم في الصفقة مع أرامكو السعودية، وفقاً للجدول الزمني الأصلي".

وفي يونيو الماضي، قالت ريلاينس إنها تأمل في إضفاء الطابع الرسمي على شراكتها مع شركة أرامكو السعودية هذا العام، وأعلنت انضمام ياسر الرميان؛ رئيس مجلس إدارة أرامكو، إلى مجلس إدارة الشركة الهندية العملاقة كمدير مستقل.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة موكيش أمباني؛ للمساهمين "انضمام الرميان إلى مجلس إدارتنا هو أيضا بداية لتحويل ريلاينس" إلى شركة دولية.

وتوقّع رئيس شركة ريلاينس، تسارع الشراكة مع أرامكو، والانتهاء من صفقة شراء أرامكو حصة في إحدى وحدات ريلاينس هذا العام.