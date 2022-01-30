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"حركية" تستعد لإطلاق رؤيتها لعام ٢٠٢٥

لتطوير العمل وفق نظام مؤسسي يتسم بالشفافية والحوكمة

عقدت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" لقاء تعريفيًا لمشروع تطوير الخطة الاستراتيجية للجمعية والتشغيلية ورؤيتها ورسالتها لعام ٢٠٢٥، بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.

وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عسكر الحارثي، ومدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي، وعدد من منسوبي حركية.

وناقش المشاركون خلال اللقاء مسودة الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير وتحديث المواصفات للفترة المقبلة، وكذلك تحليل نقاط القوة والتحديات والاحتياجات من الممكنات والموارد المالية والبشرية.

ويهدف المشروع إلى تطوير العمل بالجمعية وفق نظام مؤسسي يتسم بالشفافية والحوكمة، وتحقيق الاستدامة وممارسة أفضل التجارب العالمية في العمل الاجتماعي، ووضع الحلول المقترحة للتحديات؛ مما ينعكس أثره على رفع كفاءة الأداء، ومستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتمكينهم من خلال برامج نوعية ومتميزة، وتحقيق نسبة رضا عالية، تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030 التي دعت إلى توفير أوجه الرعاية الكريمة للمستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية.

يذكر أن "حركية" تسعى من خلال تطوير الخطة الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية وتحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ، واعتماد أساليب وآليات فاعلة لمتابعة التطبيق، سيما أن حركية تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتذلل الصعاب التي تعترض مسيرتهم ومستقبلهم من خلال برامج متميزة ومبادرات بناءة كالتأهيل العلاجي، وتوفير وصيانة الكراسي المتحركة والمساعدة على الإنجاب والزواج والمساعدات العامة والإسكان وغيرها.

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"حركية" تستعد لإطلاق رؤيتها لعام ٢٠٢٥
سبق

عقدت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" لقاء تعريفيًا لمشروع تطوير الخطة الاستراتيجية للجمعية والتشغيلية ورؤيتها ورسالتها لعام ٢٠٢٥، بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.

وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عسكر الحارثي، ومدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي، وعدد من منسوبي حركية.

وناقش المشاركون خلال اللقاء مسودة الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير وتحديث المواصفات للفترة المقبلة، وكذلك تحليل نقاط القوة والتحديات والاحتياجات من الممكنات والموارد المالية والبشرية.

ويهدف المشروع إلى تطوير العمل بالجمعية وفق نظام مؤسسي يتسم بالشفافية والحوكمة، وتحقيق الاستدامة وممارسة أفضل التجارب العالمية في العمل الاجتماعي، ووضع الحلول المقترحة للتحديات؛ مما ينعكس أثره على رفع كفاءة الأداء، ومستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتمكينهم من خلال برامج نوعية ومتميزة، وتحقيق نسبة رضا عالية، تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030 التي دعت إلى توفير أوجه الرعاية الكريمة للمستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية.

يذكر أن "حركية" تسعى من خلال تطوير الخطة الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية وتحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ، واعتماد أساليب وآليات فاعلة لمتابعة التطبيق، سيما أن حركية تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتذلل الصعاب التي تعترض مسيرتهم ومستقبلهم من خلال برامج متميزة ومبادرات بناءة كالتأهيل العلاجي، وتوفير وصيانة الكراسي المتحركة والمساعدة على الإنجاب والزواج والمساعدات العامة والإسكان وغيرها.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
07:58 PM

"حركية" تستعد لإطلاق رؤيتها لعام ٢٠٢٥

لتطوير العمل وفق نظام مؤسسي يتسم بالشفافية والحوكمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" لقاء تعريفيًا لمشروع تطوير الخطة الاستراتيجية للجمعية والتشغيلية ورؤيتها ورسالتها لعام ٢٠٢٥، بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.

وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عسكر الحارثي، ومدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي، وعدد من منسوبي حركية.

وناقش المشاركون خلال اللقاء مسودة الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير وتحديث المواصفات للفترة المقبلة، وكذلك تحليل نقاط القوة والتحديات والاحتياجات من الممكنات والموارد المالية والبشرية.

ويهدف المشروع إلى تطوير العمل بالجمعية وفق نظام مؤسسي يتسم بالشفافية والحوكمة، وتحقيق الاستدامة وممارسة أفضل التجارب العالمية في العمل الاجتماعي، ووضع الحلول المقترحة للتحديات؛ مما ينعكس أثره على رفع كفاءة الأداء، ومستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتمكينهم من خلال برامج نوعية ومتميزة، وتحقيق نسبة رضا عالية، تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030 التي دعت إلى توفير أوجه الرعاية الكريمة للمستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية.

يذكر أن "حركية" تسعى من خلال تطوير الخطة الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية وتحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ، واعتماد أساليب وآليات فاعلة لمتابعة التطبيق، سيما أن حركية تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتذلل الصعاب التي تعترض مسيرتهم ومستقبلهم من خلال برامج متميزة ومبادرات بناءة كالتأهيل العلاجي، وتوفير وصيانة الكراسي المتحركة والمساعدة على الإنجاب والزواج والمساعدات العامة والإسكان وغيرها.

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