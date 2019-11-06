وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى جملة من الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.

التقى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين.

"الجبير" يلتقي السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-06 التقى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى جملة من الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 01:39 AM

"الجبير" يلتقي السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية





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التقى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين.





وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى جملة من الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.