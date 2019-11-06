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"الجبير" يلتقي السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية

التقى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين.


وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى جملة من الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.

وزارة الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يلتقي السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين
سبق

التقى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين.


وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى جملة من الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
01:39 AM

"الجبير" يلتقي السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين.


وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى جملة من الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.

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