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بهدف "قوميز".. "الهلال" يتوّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ضم اللقب الـ 17 والبطولة رقم 62 للخزينة الزرقاء

توّج نادي الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثانية على التوالي عقب فوزه على التعاون مساء اليوم.

وجاء تتويج الهلال باللقب قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة حيث رفع رصيده من النقاط للنقطة رقم 58.

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال بالتعاون بفوز الأول بهدف نظيف سجله محترف الفريق بافيتمبي قوميز (هداف الدوري بـ 24 هدفاً) في الدقيقة الـخامسة من عمر اللقاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدف "قوميز".. "الهلال" يتوّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
سبق

توّج نادي الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثانية على التوالي عقب فوزه على التعاون مساء اليوم.

وجاء تتويج الهلال باللقب قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة حيث رفع رصيده من النقاط للنقطة رقم 58.

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال بالتعاون بفوز الأول بهدف نظيف سجله محترف الفريق بافيتمبي قوميز (هداف الدوري بـ 24 هدفاً) في الدقيقة الـخامسة من عمر اللقاء.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
11:04 PM
اخر تعديل
23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
11:43 PM

بهدف "قوميز".. "الهلال" يتوّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ضم اللقب الـ 17 والبطولة رقم 62 للخزينة الزرقاء

A A A
محمد السيّد - الرياض
23
4,104

توّج نادي الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثانية على التوالي عقب فوزه على التعاون مساء اليوم.

وجاء تتويج الهلال باللقب قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة حيث رفع رصيده من النقاط للنقطة رقم 58.

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال بالتعاون بفوز الأول بهدف نظيف سجله محترف الفريق بافيتمبي قوميز (هداف الدوري بـ 24 هدفاً) في الدقيقة الـخامسة من عمر اللقاء.

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