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"المطيري" يطالب بتثقيف مرضى الصرع وعائلاتهم للحفاظ على سلامتهم بالمنازل

أكد أن ذلك يساعد على تجنب المخاطر التي تهددهم بعد خروجهم من المستشفيات

طالب الباحث والناشط الإعلامي في المجال الصحي سلطان المطيري بأهمية تثقيف مرضى الصرع وعائلاتهم وذلك للحفاظ على سلامة المرضى خارج المستشفيات جاء ذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمرض الصرع.

وتفصيلاً، قال المطيري لـ"سبق": إن هناك نحو 50 مليون شخص حول العالم يعاني بسبب الصرع وعلى الرغم من التقدم العلمي في الأمراض، ولذلك فإن تثقيف المرضى وعائلاتهم قبل خروجهم من المستشفيات يعد خطوة مهمة لتحقيق سلامة المرضى في منازلهم.

وأوضح أن الدراسات في عددٍ من دول العالم كشفت أن العديد من المخاطر التي تحدث للمرضى في منازلهم بعد خروجهم من المستشفيات هي بسبب تدني مستوى تثقيف المرضى وعائلاتهم، مضيفًا أن تثقيف المرضى وعائلاتهم يساعد في التزام المرضى بالخطة العلاجية وتجنب المخاطر التي تهدد سلامتهم.

وأردف قائلاً : ينبغي تثقيف مرضى الصرع وعائلاتهم عن الإجراءات التي تضمن لهم السلامة عند حدوث نوبات الصرع، موضحًا أن الموجودين مع الشخص الذي أُصيب بنوبة صرع لهم دور مهم حيث تشمل الإجراءات: الحفاظ على الهدوء وحماية الشخص من الإصابات من خلال الحرص على إبعاد الشخص عن أي أدوات أو أماكن خطيرة ومساعدة الشخص على الجلوس أو الاستلقاء بتأنٍ على الأرض مع وضعه على جانبه.

وطالب المطيري بأهمية توجيه فم المريض نحو الأرض للتأكد من عدم دخول لعابه في مجرى الهواء كما أن حماية الرأس يعد مهمًا حتى لا يرتطم بالأرض مع حمايته من الاختناق من خلال عدم وضع أي شيء في فم المريض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطيري" يطالب بتثقيف مرضى الصرع وعائلاتهم للحفاظ على سلامتهم بالمنازل
سبق

طالب الباحث والناشط الإعلامي في المجال الصحي سلطان المطيري بأهمية تثقيف مرضى الصرع وعائلاتهم وذلك للحفاظ على سلامة المرضى خارج المستشفيات جاء ذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمرض الصرع.

وتفصيلاً، قال المطيري لـ"سبق": إن هناك نحو 50 مليون شخص حول العالم يعاني بسبب الصرع وعلى الرغم من التقدم العلمي في الأمراض، ولذلك فإن تثقيف المرضى وعائلاتهم قبل خروجهم من المستشفيات يعد خطوة مهمة لتحقيق سلامة المرضى في منازلهم.

وأوضح أن الدراسات في عددٍ من دول العالم كشفت أن العديد من المخاطر التي تحدث للمرضى في منازلهم بعد خروجهم من المستشفيات هي بسبب تدني مستوى تثقيف المرضى وعائلاتهم، مضيفًا أن تثقيف المرضى وعائلاتهم يساعد في التزام المرضى بالخطة العلاجية وتجنب المخاطر التي تهدد سلامتهم.

وأردف قائلاً : ينبغي تثقيف مرضى الصرع وعائلاتهم عن الإجراءات التي تضمن لهم السلامة عند حدوث نوبات الصرع، موضحًا أن الموجودين مع الشخص الذي أُصيب بنوبة صرع لهم دور مهم حيث تشمل الإجراءات: الحفاظ على الهدوء وحماية الشخص من الإصابات من خلال الحرص على إبعاد الشخص عن أي أدوات أو أماكن خطيرة ومساعدة الشخص على الجلوس أو الاستلقاء بتأنٍ على الأرض مع وضعه على جانبه.

وطالب المطيري بأهمية توجيه فم المريض نحو الأرض للتأكد من عدم دخول لعابه في مجرى الهواء كما أن حماية الرأس يعد مهمًا حتى لا يرتطم بالأرض مع حمايته من الاختناق من خلال عدم وضع أي شيء في فم المريض.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
11:43 PM

"المطيري" يطالب بتثقيف مرضى الصرع وعائلاتهم للحفاظ على سلامتهم بالمنازل

أكد أن ذلك يساعد على تجنب المخاطر التي تهددهم بعد خروجهم من المستشفيات

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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طالب الباحث والناشط الإعلامي في المجال الصحي سلطان المطيري بأهمية تثقيف مرضى الصرع وعائلاتهم وذلك للحفاظ على سلامة المرضى خارج المستشفيات جاء ذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمرض الصرع.

وتفصيلاً، قال المطيري لـ"سبق": إن هناك نحو 50 مليون شخص حول العالم يعاني بسبب الصرع وعلى الرغم من التقدم العلمي في الأمراض، ولذلك فإن تثقيف المرضى وعائلاتهم قبل خروجهم من المستشفيات يعد خطوة مهمة لتحقيق سلامة المرضى في منازلهم.

وأوضح أن الدراسات في عددٍ من دول العالم كشفت أن العديد من المخاطر التي تحدث للمرضى في منازلهم بعد خروجهم من المستشفيات هي بسبب تدني مستوى تثقيف المرضى وعائلاتهم، مضيفًا أن تثقيف المرضى وعائلاتهم يساعد في التزام المرضى بالخطة العلاجية وتجنب المخاطر التي تهدد سلامتهم.

وأردف قائلاً : ينبغي تثقيف مرضى الصرع وعائلاتهم عن الإجراءات التي تضمن لهم السلامة عند حدوث نوبات الصرع، موضحًا أن الموجودين مع الشخص الذي أُصيب بنوبة صرع لهم دور مهم حيث تشمل الإجراءات: الحفاظ على الهدوء وحماية الشخص من الإصابات من خلال الحرص على إبعاد الشخص عن أي أدوات أو أماكن خطيرة ومساعدة الشخص على الجلوس أو الاستلقاء بتأنٍ على الأرض مع وضعه على جانبه.

وطالب المطيري بأهمية توجيه فم المريض نحو الأرض للتأكد من عدم دخول لعابه في مجرى الهواء كما أن حماية الرأس يعد مهمًا حتى لا يرتطم بالأرض مع حمايته من الاختناق من خلال عدم وضع أي شيء في فم المريض.

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