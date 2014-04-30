"بلدية المسفلة" تصادر 50 مبسطًا لمنتجات غير صالحة بسوق "نكاسة مكة"

بمشاركة الضبط الإداري والدوريات الأمنية.. وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص

صادرت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة 50 مبسطًا عشوائيًّا لبيع الأسماك والخضراوات والورقيات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسوق النكاسة العشوائي.

وفي التفاصيل، أوضح المدير العام للإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن لجنة ضمت عددًا من مندوبي البلدية، بمشاركة الضبط الإداري والدوريات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، دهمت سوق النكاسة العشوائي بمكة المكرمة؛ وتم القبض على عدد من الباعة المخالفين.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تسليم الباعة المخالفين للجهة المختصة، ومصادرة كمية من المواد الغذائية والأسماك التي ضُبطت.