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#الصحة: عدد جرعات لقاح #كورونا المعطاة تجاوز الـ 32 مليون جرعة

عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة

كشفت وزارة الصحة، اليوم، أن عدد جرعات لقاحات #كورونا المعطاة في #المملكة تجاوز الـ 32 مليون جرعة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك تمّ عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

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#الصحة: عدد جرعات لقاح #كورونا المعطاة تجاوز الـ 32 مليون جرعة
سبق

كشفت وزارة الصحة، اليوم، أن عدد جرعات لقاحات #كورونا المعطاة في #المملكة تجاوز الـ 32 مليون جرعة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك تمّ عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
10:25 AM

#الصحة: عدد جرعات لقاح #كورونا المعطاة تجاوز الـ 32 مليون جرعة

عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة الصحة، اليوم، أن عدد جرعات لقاحات #كورونا المعطاة في #المملكة تجاوز الـ 32 مليون جرعة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك تمّ عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

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