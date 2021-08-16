#الصحة: عدد جرعات لقاح #كورونا المعطاة تجاوز الـ 32 مليون جرعة

عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة

كشفت وزارة الصحة، اليوم، أن عدد جرعات لقاحات #كورونا المعطاة في #المملكة تجاوز الـ 32 مليون جرعة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك تمّ عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.