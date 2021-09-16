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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية على سواحل البحر الأحمر والمدينة المنورة

سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة؛ في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية على سواحل البحر الأحمر والمدينة المنورة
سبق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة؛ في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
08:13 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية على سواحل البحر الأحمر والمدينة المنورة

سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة؛ في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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