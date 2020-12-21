لبنان تسجِّل 1534 إصابة بفيروس كورونا.. وفلسطين سجَّلت 1427 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

الجزائر تسجِّل 422 إصابة.. وتونس سجَّلت 1536 إصابة

سجَّلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 158104 إصابات.

وأشارت "الصحة اللبنانية" إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 112333، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1281 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

وسُجّلت في جميع المحافظات الفلسطينية خلال الساعات الـ24 الماضية 24 وفاة و1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1518 حالة تعافٍ.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية أمس إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 81.1 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.1 %، ونسبة الوفيات 0.9 % من مجمل الإصابات. لافتة الانتباه إلى وجود 133 مصابًا يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة.

وسجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 95203 إصابات.

وأشارت لجنة رصد ومتابعة الفيروس في البلاد أمس إلى أنه سُجلت سبع حالات وفاة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2666 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 63260 حالة.

وسجَّلت تونس 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و32 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 120687 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4158 حالة.