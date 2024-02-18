"أمن الدولة" و"عبدالعزيز للعلوم" توقعان اتفاقية لإنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية
تهدف اتفاقية التعاون إلى تقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتطويرية
وقعت رئاسة أمن الدولة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اليوم بمقر الرئاسة، اتفاقية تعاون بحثي لإنشاء مركز ابتكار تقني مشترك لدعم كفاءة الأعمال التقنية بمسمى (مركز الابتكار للتقنيات الأمنية).
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتقنية والتطويرية.
رئاسة أمن الدولة
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
الأعمال التقنية
مركز الابتكار للتقنيات الأمنية
"أمن الدولة" و"عبدالعزيز للعلوم" توقعان اتفاقية لإنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-02-18
وقعت رئاسة أمن الدولة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اليوم بمقر الرئاسة، اتفاقية تعاون بحثي لإنشاء مركز ابتكار تقني مشترك لدعم كفاءة الأعمال التقنية بمسمى (مركز الابتكار للتقنيات الأمنية).
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتقنية والتطويرية.
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
01:13 AM
"أمن الدولة" و"عبدالعزيز للعلوم" توقعان اتفاقية لإنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية
تهدف اتفاقية التعاون إلى تقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتطويرية
وقعت رئاسة أمن الدولة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اليوم بمقر الرئاسة، اتفاقية تعاون بحثي لإنشاء مركز ابتكار تقني مشترك لدعم كفاءة الأعمال التقنية بمسمى (مركز الابتكار للتقنيات الأمنية).
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتقنية والتطويرية.